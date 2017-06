La sal: una doble amenaça per al delta de l’Ebre

Els efectes del canvi climàtic al delta de l’Ebre no només són visibles, pel constant retrocés i enfonsament del terreny -una mitjana de tres mil·límetres a l’any, segons els últims estudis-, sinó també invisibles. La invasió del mar, lluny d’afectar només la franja costanera, també té un efecte perniciós en el subsol deltaic: la pujada de la capa freàtica altament salina, provocada principalment per l’enfonsament del Delta i la manca de sediments. Aquí el conreu rei és l’arròs, amb més de 20.000 hectàrees de superfície conreada, i l’elevada salinització del terreny ha sigut sempre un dels principals maldecaps per als arrossaires del delta de l’Ebre, perquè redueix la producció d’arròs i fins i tot pot matar la planta.

Per contrarestar l’efecte salí, al Delta tradicionalment s’ha plantat o sembrat l’arròs amb els camps inundats d’aigua dolça, i també ha contribuït a reduir la salinitat del sòl la inundació hivernal dels arrossars. Ara això està canviant a causa de la lluita contra el cargol poma, perquè s’han demostrat com a mesures efectives per combatre el cargol poma la inundació dels camps amb aigua del mar, l’assecament a l’hivern o la sembra en sec. Tot això, però, agreuja encara més els efectes del canvi climàtic a la zona.

Per trobar una sortida a aquesta situació, científics catalans estan investigant actualment l’encreuament de varietats d’arròs asiàtiques i europees per aconseguir varietats altament resistents a la sal. Ho fan dins el projecte Neurice (New Commercial European Rice), coordinat per la Universitat de Barcelona i en què participen l’IRTA, el Centre de Recerca Agrogenòmica (CRAG) i la Càmara Arrossera del Montsià, entre altres socis europeus. Aquesta setmana han fet una visita al delta de l’Ebre, on tenen quatre camps d’arròs cedits per l’estació experimental de l’IRTA d’Amposta, a la zona de la Marquesa i de Poblenou. Són camps propers al mar, on la salinització del terreny és elevada. “Els tenim totalment monitoritzats”, explica el gestor del projecte, Xavier Serrat, professor de la UB i especialista en biotecnologia de l’arròs. Així, en aquests camps tenen instal·lats sensors que controlen el nivell de salinitat de l’aigua que entra del canal de reg i surt del camp, i la salinitat del sòl. “En funció d’això, podem fer una gestió de l’aigua més eficaç”, apunta Serra.

El gruix del projecte, però, és l’encreuament de varietats d’arròs asiàtiques i europees. Concretament, s’ha agafat una varietat de l’Índia que és molt resistent a la salinitat i s’ha encreuat amb varietats de la zona del Delta i dels deltes del Po i del Roina, on també es conrea arròs. S’han fet milers d’encreuaments per obtenir un centenar de varietats que contenen el segment cromosòmic Saltol, que és el que les fa resistents a la sal. “L’objectiu és que el 98% del genoma d’aquestes varietats sigui de la zona”, apunta Serra. A l’hivern es provaran en cultius hidropònics en hivernacles per tal que a la primavera es puguin fer assajos reals als camps dels tres deltes. Es faran en camps amb salinitat i sense, per poder comparar la producció i el comportament agronòmic.

Les que superin els assajos seran registrades i comercialitzades perquè els productors d’arròs d’aquestes zones puguin continuar cultivant-ne en zones amb salinitat elevada. Les proves les fan amb una conductivitat de 10 decisiemens -una unitat de mesura de la conductància elèctrica-, mentre que l’arròs autòcton deixa de créixer a partir dels 4 decisiemens.

Aquestes varietats resistents a la salinitat també permetran estalviar aigua i, en el cas de la sembra en sec, reduir l’ús d’herbicides. “El cargol poma només surt quan els camps estan inundats i es troba que la planta d’arròs està massa crescuda, i prefereix menjar-se les males herbes”, argumenta Serrat. “Abans, només els camps a prop del mar tenien problemes de salinitat; ara en tenim a Amposta, a 20 quilòmetres de la desembocadura”, assenyala Rafel Verdiell, d’Unió de Pagesos.

Menys aus al Parc Natural

Caldrà veure, però, com afecten la biodiversitat del Delta aquestes noves maneres de conrear l’arròs. La primera conseqüència de no inundar els camps d’arròs durant els mesos d’hivern ha estat clarament visible, ja que s’ha reduït en un 20% la població d’aus aquàtiques hivernants a la zona en comparació amb la mitjana del 2006 al 2015, segons l’últim cens del Parc Natural. “És una dada preocupant, perquè no és un any puntual que han baixat les xifres, sinó que observem una clara tendència de descens poblacional”, argumenta Toni Curcó, tècnic del parc, que ho relaciona principalment amb la no inundació dels camps. Curcó també apunta que la sembra en sec també pot afectar determinades espècies d’aus que es desplacen a alimentar-se als camps inundats després de la sembra.