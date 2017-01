Una jutge que va ser sancionada per no entendre el català denuncia "assetjament"

La jutge Ana María Caballero, extitular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Olot, ha demanat a la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial que anul·li les dues sancions d'advertència que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons explica El Español, per un tracte desconsiderat a una advocada durant un judici i per expressions que la magistrada va plasmar en un escrit dirigit a la pròpia sala de govern del TSJC.

Una jutge d'Olot: "Yo creía que eran bilingüistas, pero usted solo habla catalánTot plegat va començar quan en un judici de faltes celebrat el març del 2016 a Olot, una de les lletrades que hi participava es va dirigir a la magistrada en català. Caballero li va dir que tenia dificultats per entendre el català oralment. La jutge va al·legar que ni la Constitució ni la llei imposen als jutges i als fiscals el "deure" de conèixer la llengua pròpia d'una comunitat autònoma i que el Tribunal Constitucional aval·la utilitzar intèrprets en aquests casos.

L'advocada, però, va insistir que tenia el dret d'expressar-se en català i van decidir continuar el judici expressant-se en castellà, perquè el nombrament d'un intèrpret hagués suposat la suspensió del judici. La lletrada va fer constar la seva protesta de voler parlar en català i la magistrada va dir que seria ella mateixa la que "habilitaria un intèrpret perquè em tradueixi el seu català al castellà, un idioma molt universal".

El procediment disciplinari el va iniciar el TSJC el mes de maig passat arran d'un escrit del degà del Col·legi d'Advocats de Girona després de la queixa que van presentar les dues advocades contra Caballero. La sala de govern del TSJC va entendre, per unanimitat, que la magistrada havia utilitzat expressions "fora de to" i amb "retrets de descortesia" que van fer que hi hagués una "escassa sensibilitat i compromís actiu cap allò que significa el dret a utilitzar la llengua pròpia".

Per la seva banda, la magistrada assegura que l'advocada, en una actitud "arrogant" va "forçar una situació de tensió". Caballero explica que es va veure sotmesa a "un assetjament continu" i que per això va actuar amb la "descortesia denunciada".