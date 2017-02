A la selectivitat es podran fer servir els antics accents diacrítics

Moratòria als accents diacrítics. Els alumnes que s’examinin de la selectivitat aquest any no hauran de seguir la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i podran fer servir les normes antigues. Segons va apuntar ahir el secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, la moratòria durarà quatre anys. “No es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats, i la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com les derivades de l’actual en les proves de llengua i literatura catalana”, va apuntar Navarro.

Per tant, fins a l’any 2020, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció. La mesura, va assegurar el secretari ahir, s’ha pres per donar “flexibilitat” als estudiants i als correctors, i va afegir que “els accents diacrítics no seran un problema”.

Una altra de les novetats de les PAU -el secretari va assegurar que seguiran portant aquest nom i no Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (ABAU) com marca el ministeri-és la tria d’assignatures a la fase general. Fins ara, els estudiants havien d’examinar-se obligatòriament de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història o història de la filosofia i una matèria de modalitat que podien escollir entre 20 opcions. Ara només tindran 4 opcions per escollir a la matèria de modalitat: llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i història i fonaments de l’art. L’assignatura que escullin no cal que estigui relacionada amb el seu batxillerat. A la fase específica -que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota- podran seguir escollint entre 20 opcions.

La Generalitat sempre ha mantingut que a Catalunya es faria aquest 2107 la prova de la selectivitat com fins ara, tot i que el govern espanyol plantejava fins a finals de novembre fer una revàlida a segon de batxillerat, tal com estava previst a la Lomce. Aquesta revàlida, però, va acabar sent retirada i es va acordar celebrar una prova com la de la selectivitat. Navarro va recordar que la prova d’avaluació final de batxillerat prevista per l’Estat havia d’incloure matèries cursades tant a primer com a segon de batxillerat: totes les matèries troncals, dues matèries d’opció i una matèria específica. Era un requeriment per obtenir el títol i donava accés a la universitat, tot i que cada universitat podia establir els seus propis mecanismes d’admissió. El sistema universitari català va rebutjar aquesta opció en ple. “L’Estat també ha renunciat a la possiblitat que sigui una prova per obtenir el títol de batxillerat”, va remarcar Navarro, que va subratllar que les PAU en cap cas són una revàlida.