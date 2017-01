El Suprem rebutja implantar una casella a favor de l'església evangèlica i protestant a la declaració de la renda

El Tribunal Suprem rebutja implantar una casella a la declaració de la renda perquè els contribuents poguessin destinar un 0,7% de la seva quota a l' església evangèlica o protestant, com es fa amb la catòlica. Els magistrats han tombat el recurs de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques (FEREDE), que denunciava que s'estava discriminant aquesta confessió.

La FEREDE assegurava en el seu recurs que el fet que l'administració només preveiés la casella per destinar diners a l'església catòlica vulnerava cinc drets fonamentals reconeguts per la Constitució: el dret a la igualtat davant de la llei, el de llibertat ideològica i religiosa, el d'expressar lliurement les creences, el d'aconfessionalitat de l'Estat així com l'obligació de l'administració de mantenir relacions de cooperació amb totes les confessions, i no només amb la catòlica.

Nega discriminació

Però el Suprem considera que no existeix cap tracte discriminatori. En la seva sentència, el tribunal argumenta que per poder atendre la petició de les esglésies evangèliques "hauria d'existir un conveni de l'Estat" amb elles com l'acord d'Espanya amb la Santa Seu del gener de 1979, que és precisament el que fonamenta l'existència d'aquesta casella en la declaració de la renda.

Segons els magistrats, l'"administració no pot establir de manera unilateral" aquest conveni, només perquè ho demani l'entitat que ha presentat el recurs. Aquest és el mateix argument que havia fet servir el ministeri d'Hisenda, primer, i l'Audiència Nacional, després, per desestimar la petició de l'entitat. Ara el Suprem el valida: "La resposta que ha ofert l'administració era coherent", conclou la sentència, que afegeix "no es pot fer cap retret ni a la resolució impugnada ni a la sentència confirmant-ne la legalitat".