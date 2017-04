Una sentència diu que el preu màxim de menjador escolar a Catalunya no és viable

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que el preu màxim del menjador escolar a Catalunya no és viable econòmicament. La sentència fa referència a la resolució del preu màxim del menjador escolar fixada pel departament d’Ensenyament del curs 2013-2014, que marcava el preu màxim en 6,20 euros. Aquest preu continua vigent aquest curs 2016-2017.

Al seu torn, fonts d' Ensenyament han assegurat que aquesta sentència fa referència al curs 2013-14, i que actualment no "està plantejat que pugi el preu". Segons han aclarit les fonts, cada curs hi ha una nova resolució que estableix el preu. Per tant, si la sentència fa referència al del 2013-2014, aquest curs no s'haurà d'apujar el preu. "Hi ha moltes famílies que ho estan passant malament i no tenim intenció d'apujar la tarifa", han argumentat les fonts. A més, Ensenyament ha apuntat que no els consta "que cap empresa hagi hagut de tancar per aquest motiu".

Actualment estan treballant en un nou decret amb els diferents actors que substituirà el del 1996. Ensenyament preveu que s'aprovi a finals aquest any i que entri en vigor el 2018-19. "S'arribarà a una solució consensuada amb flexibilitat, però d'entrada, Ensenyament no vol que les famílies paguin mes", asseguren les fonts.

La sentència del TSJC remarca que el departament d’Ensenyament no acompanya les resolucions de preu màxim del menjador escolar que estableix per a cada curs amb cap memòria econòmica o estudi que n'avali el contingut. Segons les fonts consultades del departament, el curs que ve ja s'incorporarà aquesta informació.

L' Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) ha denunciat que “en els darrers deu cursos escolars s’han produït increments de costos molt rellevants, tant pel que fa a l’índex de preus al consum com els creixements salarials vinculats als convenis sectorials de referència. "Els responsables del servei es troben davant una situació sense sortida: si volen complir el preu màxim fixat haurien de rebaixar inevitablement la qualitat del servei, fins i tot quan els mateixos centres i les famílies demanen un preu superior per adequar-se a les seves singularitats", han assegurat. En aquest sentit, asseguren que "en molts casos no es compleix la resolució i es genera una situació d’inseguretat jurídica".