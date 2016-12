Tot el que heu de saber si aneu a l'espectacle de Cap d'Any a Barcelona

Per Cap d'Any el metro de Barcelona funcionarà 43 hores sense interrupció. Les 9 línies i 154 estacions de la xarxa funcionaran des de les 5 del matí de dissabte, 31 de desembre, fins que finalitzi el servei de diumenge, 1 de gener, a les 12 de la nit.

L’acte que des de TMB es presumeix que serà més concorregut per rebre l’entrada del 2017 és el que promou l’Ajuntament de Barcelona a la Font Màgica de Montjuïc i l’avinguda Maria Cristina, amb un espectacle de llum, aigua i focs artificials al servei d’una coreografia multimèdia en què la música serà la protagonista principal. Les campanades, que es retransmetran per TV3, estaran conduïdes pels actors de 'Merlí' Carlos Cuevas i Elisabet Casanovas. En total, durant l'espectacle es faran 11.900 detonacions, amb 5.000 artefactes pirotècnics i 980 quilos de matèria pirotècnica, amb 150 metres d'alçada màxima.

Des de fa un parell d'anys, l'Ajuntament intenta que l'espectacle de Cap d'Any es converteixi en una cita internacional, com els actes a Nova York, París o Londres. Aquest és el quart any que se celebra la festa de Cap d’Any a l’avinguda Maria Cristina amb una celebració ciutadana. L'any passat van ser 70.000 persones les que van acomiadar l’any des d'aquest indret, una xifra que enguany es vol repetir.

L'espectacle, de 21.30 a 00.10

La celebració s’iniciarà a les 23.30 hores, però per amenitzar la vetllada de les persones que vagin arribant per viure les campanades en directe, a partir de les 21.30 h es podran veure diverses coreografies multicolors de les fonts de Montjuïc acompanyades d’una selecció musical pensada expressament per a aquesta ocasió. La cita es donarà per finalitzada a les 00.10 h.

Per arribar a l’avinguda Maria Cristina, TMB recomana el metro com a mitjà de transport públic idoni, concretament l’estació d’Espanya (L1 i L3), la més propera, i també les d’Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) i Poble Sec (L3). Un desplegament especial de personal ajudarà a regular els fluxos de passatge en aquestes estacions, tant a l’inici com al final de la festa.

A causa dels preparatius, als voltants de l’emplaçament hi haurà desviaments en les línies de bus de TMB que hi circulen, inicialment la 13, la 23 i la 150, a partir de demà, dia 30, afectacions que es podran ampliar a altres línies segons les restriccions de trànsit que s'apliquin a la plaça d’Espanya el dia 31 i l’afluència de públic.