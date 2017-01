Una setmana d'epidèmia de grip

Fa gairebé una setmana que la grip va entrar en fase epidèmica i ho va fer un mes abans respecte a fa dos anys. A hores d’ara, els casos han augmentat a 111 per cada 100.000 habitants a l’espera de les noves dades que ha de facilitar el departament de Salut demà. D’entre els casos detectats, n’hi ha 36 de greus -tots per virus gripal A i amb múltiples factors de risc- i estan ingressats als 14 hospitals més grans de Catalunya, segons l’Agència de Salut Pública catalana. Es tracta de persones que han tingut complicacions durant la grip o que ja tenien una malaltia de base. El 87% dels pacients que estan ingressats no estaven vacunats. Segons el departament de Salut, això evidencia la importància de vacunar-se per mirar de prevenir aquestes situacions.

Segons l’Agència de Salut Pública, el virus de la grip A és el que predomina aquest any, concretament, el de soca H3N2. És el que més circula als països europeus, segons va explicar ahir a l’ARA el metge especialista en epidemiologia de l’Hospital Clínic Antoni Trilla, que va afegir que és el que provoca més complicacions en la gent gran.

La responsable del control epidemiològic de l’Agència de Salut Pública, Anna Martínez, va assegurar que aquesta soca està en la vacuna que se subministra actualment, cosa que és molt positiva perquè pot ajudar a “prevenir i reduir el risc de patir la grip i les seves complicacions”. El nombre de vacunes que s’han subministrat per ara és lleugerament inferior a les del mateix període de l’any passat. Des de començaments de la temporada gripal, se n’han posat 1.016.000, 18.000 menys que l’any passat, quan se’n van subministrar 1.034.000.

Un mes abans que fa dos anys

En els últims anys, aquesta patologia començava a ser epidèmia després de Reis, però aquesta vegada el nivell s’ha avançat i ha arribat amb quatre setmanes d’antelació respecte al 2015. La setmana passada es van superar els 110 casos de grip per cada 100.000 habitants, que era el llindar que havia fixat per a aquesta temporada el departament de Salut. No hi ha una raó concreta del perquè d’aquest avançament, sinó que Trilla ho va atribuir a una qüestió “d’atzar”.

Fonts de Metges de Catalunya van assegurar que aquest any la grip ha tornat als paràmetres temporals habituals. Que la grip hagi començat fa un mes no vol dir que sigui més greu que altres anys, només podria passar que n’hi hagués més casos, és a dir, que la grip fos més “extensa”, va dir Trilla.

Des de l’Agència de Salut Pública, Martínez va remarcar que la grip d’aquesta temporada “no és més greu que altres anys” i que té un “patró clàssic”. Ara bé, Martínez va alertar que aquesta patologia “té canvis” i que en els pròxims dies “s’intensificaran els casos” perquè tot just estem al començament de l’epidèmia. Segons Trilla, el que segurament farà accelerar el nombre de casos serà l’inici del curs escolar la setmana que ve o la tornada a la feina per a moltes persones que han estat de vacances aquestes festes. “Els primers símptomes de la grip no es noten i és quan el virus es contagia”, va recordar Trilla.

Si tenim en compte les tres primeres setmanes de grip de l’any passat, el nombre de casos és similar al d’aquest any, tot i que, segons Trilla, s’ha de tenir en compte que aquesta malaltia té una gran “variabilitat i incertesa”, cosa que pot fer que variï el nombre d’afectats d’una setmana per l’altra. Va afegir que a hores d’ara no es pot establir si l’epidèmia serà greu, és a dir, si afectarà molta gent i quin percentatge de complicacions hi haurà. Sigui com sigui, “no hauria de ser diferent d’anys anteriors, perquè ja fa anys que circulen els mateixos virus”, concretament, 4 o 5 anys. A part del virus de grip A de soca H3N2, també circula l’H1N1, que és el que es coneix com a grip A des del 2009.

El risc en les persones grans

Durant les dues últimes setmanes, els casos de grip han augmentat en tots els grups d’edat, especialment en els menors de 15 anys. Però són les persones grans el col·lectiu que pateix més complicacions que s’acaben derivant als centres hospitalaris. Tant els centres d’atenció primària (CAP) com alguns hospitals catalans han notat un increment de la demanda fruit d’aquests casos. Un augment que, segons Metges de Catalunya, s’afegeix al col·lapse “endèmic” dels centres hospitalaris catalans. Segons el sindicat, hospitals com el Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa o l’Hospital del Mar han vist com els casos gripals feien augmentar encara més l’afluència de pacients als seus serveis d’urgències, i havien de posar encara més llits als passadissos dels habituals.