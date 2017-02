Un home de 86 anys mata la seva dona en una residència d'avis d'Alacant

Nou cas de violència masclista. Un home de 86 anys ha matat presumptament la seva dona, de 79 anys, en una residència d'avis del Campello (Alacant) després d'agredir-la amb una arma blanca fins que ha mort. La Guàrdia Civil ha detingut l'home, que també s'ha autolesionat, encara que les ferides són superficials.

L'agressió ha tingut lloc cap a les 09.00 d'aquest diumenge a la residència privada d'avis Orpea, on aquest matrimoni de nacionalitat britànica compartia habitació. La unitat de violència de gènere de la Policia Local del municipi no tenia antecedents registrats per maltractament.

La Generalitat Valenciana ha expressat el rebuig i la condemna a aquest "assassinat masclista" i ha convocat aquest dilluns una concentració davant del Palau de la Generalitat de València per denunciar "els actes de violència que s'exerceixen sobre les dones".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que la societat té una "tasca enorme per acabar amb el terrorisme masclista" i ha reclamat que es posi fi als eufemismes. "Aquestes dones estan sent assassinades per les seves parelles i no moren a mans d'elles", ha ressaltat.

Si es confirma, aquesta seria l' onzena víctima per violència masclista d'aquest any. Fa pocs dies ja hi va haver un altre assassinat masclista, en aquest cas a Súria, en què va morir una àvia de 79 anys. Segons el ministeri de l'Interior, gairebé un de cada sis assassinats a Espanya l'any passat va ser un crim masclista.