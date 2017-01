El sexe com a reclam publicitari de les discoteques

Feia dies que s’anunciava a les xarxes com “la nit més bèstia de la temporada” amb “espectacles explícits” i “els xous més animals”. Darrere d’aquest reclam publicitari d’una cèntrica discoteca de Girona, els clients -la majoria, públic universitari- es van trobar l’1 de desembre amb un espectacle de sexe explícit amb coit. La festa la van batejar com a Projecte X i estava programada en el marc dels dijous universitaris de la sala Platea de Girona. El gerent de la sala reconeix que va ser una iniciativa de l’encarregat i va afegir que no en tenien “constància” ni ells ni els propietaris, tot i que algun assistent va enregistrar un vídeo al qual ha tingut accés aquest diari. “No estem d’acord amb aquest espectacle. Espectacles transgressors potser sí, però sexe explícit no. No ho havíem fet mai en 25 anys i no es tornarà a fer més”, explica a l’ARA el gerent de Platea, Enrique Cánovas.

Les exhibicions sexuals i eròtiques s’han convertit en un reclam i els experts alerten de “l’espectacularització” i “trivialització” del sexe. Aquesta setmana va saltar la polèmica en saber-se que el 14 de gener un bar de Mataró havia programat un espectacle sexual en què quatre noies practicaven sexe oral. “El sexe com a espectacle ha existit sempre, però la diferència és que qui va a una sala d’espectacles eròtics ja sap què es trobarà i qui va a una discoteca no”, diu Begonya Enguix, directora del grau d’antropologia i evolució humana URV-UOC. “El sexe surt d’un context d’ocultació i es visibilitza en un context en què abans no tocava”, afegeix.

Pensat per excitar els homes

Per a la sexòloga i psicòloga Elena Crespi, el més criticable és que són espectacles que “perpetuen un model que, com la pornografia, denigra la dona i està pensat per excitar els homes”. “El sexe real no és el que fan dos professionals tot i que físicament s’hi pugui assemblar, i els joves estan adquirint un model que dista molt de la sexualitat en parella”, diu. Enguix alerta del risc que augmentin les malalties de transmissió sexual, ja que “amb l’exposició espectacularitzada del sexe, es trivialitza”.

Les discoteques i sales de festes amb llicència per fer actuacions en directe, segons explica Joaquim Boadas, secretari general de la Federació Catalana d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), poden programar espectacles sexuals però “no poden ser de sexe explícit ni pornogràfic” i han de prohibir l’entrada a menors de 18 anys. Així mateix, ni l’espectacle ni la publicitat tampoc pot ser “sexista” ni “denigrant per a les persones”. En cas contrari, es considera una infracció greu i, segons la llei 11/2009 d’espectacles, podria ser sancionat amb una multa de fins a 15.000 euros, la prohibició d’obrir l’establiment per al públic afectat o la suspensió de la llicència per a un període màxim de sis mesos. En el cas del local The Bot, de Mataró, arran de les imatges i els vídeos difosos per les xarxes socials en les quals es veuen quatre noies practicant sexe oral entre elles al costat de les taules dels clients, l’Ajuntament de Mataró va anunciar que obrirà un expedient sancionador i que revisarà les condicions de la llicència d’activitats que té el local, que és de bar i no de local musical.

A Girona, ni el local d’oci ni l’Ajuntament, que no té constància dels fets, han rebut cap queixa formal. Universitaris que eren a la festa expliquen que pensaven que veurien un “xou eròtic o provocatiu”, com ja s’havia fet abans, però no de sexe explícit. “No em sembla bé perquè ja hi ha locals per fer això i en aquesta discoteca hi van joves de 18 anys”, diu una de les assistents. El gerent de la sala de Girona descarta fer més espectacles com aquest i ho atribueix a una “relliscada”.