El sindicat USPAC demana presó provisional per a l'home que va envestir un mosso a Rubí

Representants de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, la USPAC, s'han personat aquest divendres al jutjat de primera instància número 5 de Rubí per demanar presó provisional per a l'home que fa dues setmanes hauria envestit un agent dels Mossos en aquesta localitat.

En l'escrit presentat al jutjat, el sindicat demana presó preventiva i sense fiança per a l'home, actualment en llibertat amb càrrecs i sense fiança, pels fets que van tenir lloc el 15 de desembre. En l' escrit d'al·legacions al jutge, el sindicat insisteix que el conductor podria haver comès delictes que sumarien fins a 18 anys de presó i demanen al magistrat que revisi la seva decisió.

L' agent ferit ha perdut l'olfacte i el gust sense cap garantia que els pugui recuperar en el futur, segons l'escrit de la USPAC, que subratlla que aquest delicte podria comportar 12 anys de presó com a màxim. A aquest, argumenta, s'hi sumarien d'altres com el d'atemptat contra l'autoritat i omissió del deure de socórrer la víctima.

El sindicat també demana al jutge que citi a declarar el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per esclarir l'"ordre jeràrquica" que va permetre que l'home quedés finalment alliberat "assumint personalment la fiança presentada com a suficient".

El mosso ferit va ser envestit pel conductor en un operatiu per identificar-lo, ja que l'aspecte de l'home coincidia amb el d'un sospitós de diversos robatoris. L'agent i un company, tots dos de paisà, van accedir a l'aparcament on l'home tenia el cotxe i van demanar-li que s'aturés després d'identificar-se com a policies, però l'home va pensar que el volien atracar, segons el seu testimoni.