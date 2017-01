Treballadors de la Model es manifesten a Barcelona contra el tancament de la presó

Unes 200 persones, entre representants sindicals, treballadors i familiars de la presó Model, segons el càlcul fet per la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona i han demanat la dimissió del conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó. Precisament aquest matí, estava previst que Mundó assistís al costat del president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, a un acte d'ERC convocat davant aquest centre penitenciari, tot i que al final el conseller no hi ha participat.

Els concentrats han protestat perquè creuen que la Generalitat planeja un tancament exprés, en tan sols dos mesos, d'aquest centre penitenciari, i alerten que el tancament comportarà acomiadaments de personal i trasllats forçosos. En aquest sentit, els participants en la mobilització, que duien pancartes com "La Model no es tanca sense la Zona Franca", han reivindicat que no es tanqui aquest històric centre fins que estigui construïda la nova presó prevista a la Zona Franca de Barcelona.

La mobilització ha començat a l'entorn de la presó Model i ha recorregut el carrer Entença fins a la confluència amb la Gran Via. Per la seva banda, Mundó va assegurar ahir que si aquest centre penitenciari s'acaba tancant abans de construir una nova presó "es mantindran tots els llocs de treball" i no hi haurà acomiadaments, tampoc d'interins. Bosch, d'altra banda, ha assegurat avui que ERC farà tot el que faci falta perquè els terrenys que ocupa actualment la presó Model es converteixin en "equipaments" per als veïns.

Més conflictivitat a les presons

Els sindicats de treballadors penitenciaris de Catalunya tenen por que el futur tancament de la presó Model de Barcelona, que pot ser aquest mateix any 2017, suposi un augment de la conflictivitat en altres centres penitenciaris, on hi haurà més ocupació, ara relativament baixa. Tampoc volen que el trasllat dels funcionaris i interins de la presó de l'Eixample suposi canvis d'ubicació no voluntaris dels treballadors de les altres presons, i alerten que es podria perjudicar la carrera professional d'alguns dels empleats públics.

Tot i que el conseller de Justícia, Carles Mundó, va assegurar aquest dijous que no hi haurà cap acomiadament, els representants sindicals no l'acaben de creure, i li recriminen que el departament no els hagi informat oficialment de les dates dels trasllats o de com es reubicaran els treballadors públics. Des del sindicat CSIF, majoritari al sector, Juan Luis Escudero ha assegurat a l'ACN que ja hi ha hagut centres com Brians 1 als quals s'ha notificat internament que a partir del febrer arribaran els primers interns preventius.

La Model tancarà definitivament l'any 2017 Escudero interpreta aquesta ordre interna com una mostra que la Model cada cop rebrà menys presos, i estima que al juliol el centre penitenciari de preventius de Barcelona podria deixar definitivament de funcionar. Davant la manca d'informació oficial, però, reclama al departament que no "enganyi" els treballadors i exposi quin serà el calendari concret de tancament.

Des de Brians 1, Ivan Buendia, del sindicat CSIF, confirma que el centre té espai lliure per acollir part dels interns derivats de la Model, però adverteix que hi ha unes quantes cel·les que no estan operatives perquè els darrers anys no s'han fet tasques de manteniment. En aquest sentit, el representant sindical a Brians 2, Alberto Gómez, també alerta dels riscos d'omplir totes les places lliures amb interns traslladats, ja que creu que es pot arribar a la "massificació".

Reformes a les presons metropolitanes

Gómez recorda que anys enrere es va donar aquesta situació a centres com Quatre Camins i Brians, i assegura que això seria "alarmant" perquè es dispararia la conflictivitat. " Si han de despullar un sant per vestir-ne un altre, tindrem un problema", conclou. D'altra banda, els representants dels treballadors de Brians 1 i 2 coincideixen a dir que el trasllat dels interns preventius requeriria una reestructuració de diferents àrees de treball dels centres penitenciaris.

Buendia ha posat com a exemple el departament de control d'entrades i sortides a Brians 1, on diu que seria "absolutament necessari" habilitar un torn de nit, actualment inexistent. Finalment, tenen por que el tancament del centre de preventius de Barcelona també repercuteixi en els treballadors públics interins, als quals preveuen que acomiadaran per poder oferir places als funcionaris de la Model a qui la Generalitat haurà de traslladar per preservar el lloc de treball. Per evitar totes aquestes situacions, exigeixen que el tancament de la Model vagi acompanyat de la construcció del nou centre penitenciari de la Zona Franca.