Condemnen a 2 anys de presó i 6 anys sense carnet la conductora beguda que va fer 28 km en direcció contrària a l'AP-7

El jutjat penal número 1 de Figueres ha condemnat a 2 anys de presó i a 6 anys de retirada de carnet la conductora detinguda el passat 20 de novembre per anar 28 km en contra direcció per l'AP-7, beguda i sense roda davantera.

L'acusada, una noia de 26 anys de Llagostera (Gironès), assegura que no recorda res i que es va adonar de tot plegat quan la van aturar els mossos a Capmany (Alt Empordà).

Durant el trajecte, la conductora no va fer cas de les senyals que li van fer la policia i d'altres conductors.

540x576 Així va quedar el vehicle conduït per la dona de 26 anys de Llagostera / Mossos d'Esquadra Així va quedar el vehicle conduït per la dona de 26 anys de Llagostera / Mossos d'Esquadra

La fiscal demanava 4 anys de presó per un delicte contra la seguretat viària però les parts han arribat a un acord. Com que la noia no té antecedents, no haurà d'entrar a la presó. Ara bé, el jutjat li exigeix que no delinqueixi durant 5 anys i que faci un curs de formació i seguretat viària.

També li han comissat el cotxe, que ja li havia retirat el jutjat d'instrucció com a mesura cautelar.

La condemnada haurà de pagar una multa de 3.600 euros.