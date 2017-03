Un nou sistema predirà les pedregades mitja hora abans que caiguin

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) està provant un sistema per preveure on cauran les pedregades i quina serà la seva intensitat mitja hora abans que passin, segons han informat fonts del servei de meteorologia. Aquest sistema, que pot ser molt útil per als pagesos, es denomina Lightning Jump i estudia les descàrregues elèctriques de les tempestes i n'analitza el seu creixement zonal.

Els meteoròlegs que estan treballant en l'avenç preveuen que el nou sistema estigui operatiu l'any vinent. Adverteixen que serà una eina predictiva que no impedirà els danys a l'agricultura, però aportarà informació sobre la magnitud de les pedregades.

El sistema informàtic també permetrà a les asseguradores mesurar amb més exactitud les pèrdues econòmiques que suposen les pedregades, que els meteoròlegs auguren que seran cada vegada més intenses per culpa del canvi climàtic.