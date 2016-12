El sobrecost per l'ajornament dels Jocs Mediterranis de Tarragona frega el milió d'euros

El sobrecost dels Jocs Mediterranis de Tarragona no arriba al milió d'euros. L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha confirmat aquest dijous al migdia aquesta quantia, un dels grans interrogants que planaven des que es va anunciar l'ajornament dels Jocs del 2017 al 2018. Segons Ballesteros, la xifra és "perfectament assumible", molt per sota dels primers números que es van fer.

En una visita a Tarragona, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha recalcat a Ballesteros que l'esdeveniment tindrà partida pressupostària sempre que el PP tingui prou suport per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2017.

Davant aquesta al·lusió, Ballesteros s'ha mostrat confiat que el PSOE no posarà bastons a les rodes i seguirà donant "mostres de diàleg", com ha mantingut fins ara. "Hi deixarem la pell perquè s'incloguin en els pressupostos del 2017", ha declarat.