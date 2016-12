La sort somriu a Barberà per partida doble

Barberà està de sort. El sorteig de Nadal ha deixat prop de 2 milions d’euros en aquesta població, un dels punts més afortunats del país en una loteria que enguany ha passat de puntetes per Catalunya. Part d’un cinquè premi, el 60.272, i part d’un quart, el 07.211, s’han repartit al municipi i la casualitat ha fet que els dos números s’hagin venut a la mateixa administració, on s’ha desfermat l’alegria quan els nens de Sant Ildefons han cantat els dos números. El premi més important ha estat el cinquè, que ha repartit 1,8 milions d'euros majoritàriament entre veïns de tota la vida d’un forn de pa del centre de la ciutat, on es van vendre prop de 30 sèries d’aquest número en participacions de 5 euros.

“Quan m’ha trucat una companya de Sabadell no m’ho creia, però quan ho he comprovat he hagut d’asseure’m per assimilar-ho tot plegat”, explica Eulàlia Valls, propietària del Forn de Barberà, ubicat al costat de l’Ajuntament i que porta 54 anys obert. “Poder repartir tanta alegria entre els nostres clients és molt bonic”, afirma Valls, que no parava de rebre les visites dels compradors premiats per compartir el moment. En total el forn ha venut prop de 1.100 paperetes, que han repartit al voltant d'1,5 milions d’euros a raó de 1.500 euros per participació venuda.

“Vaig demanar expressament a la fornera que em donés loteria tot i que mai em toca res, i quan he sabut que m’havien tocat 6.000 euros m’he posat molt content”, explica Andrés, un client del forn que va comprar 4 participacions del número 60.272. “El meu fill estava mirant internet i de cop ha vist que ens havia tocat”, afirma Juan Miguel, que s’ha apropat amb tota la família al forn per celebrar que els havia tocat la loteria. “Estem molt contents perquè hem guanyat 1.500 euros”, assegura.

Cava a dojo

On hi ha hagut festa grossa des que s’han conegut els dos premis ha estat a l’administració número 2 de Barberà, ubicada a l’avinguda de la Generalitat del municipi. La gent no paraven d'obrir ampolles de cava al mig del carrer, on hi havia una gran expectació mediàtica. La notícia ha agafat fora de la ciutat Maribel López, la propietària del local que porta 35 anys obert i que fins ara mai havia repartit cap premi pel sorteig de Nadal. “Avui m’havia agafat el matí de festa perquè mai ens toca res i volia aprofitar per comprar els regals de Nadal”, assegura López, que tenia feina per atendre tots els mitjans de comunicació i els premiats que s’apropaven a l’establiment.

A part dels 1,8 milions d’euros venuts del cinquè premi, l’administració ha repartit 200.000 euros del quart premi a veïns de la zona. Fins ara aquest local tan sols havia repartit premis menors, com ara algunes primitives o la Bono Loto. “No sé com definir l’alegria que he tingut quan he sabut la notícia”, explica López, que destaca que el cinquè premi ha estat molt repartit per tot el municipi gràcies a les 1.100 participacions venudes al forn de pa.