El soterrament de la R2 a Montcada continua sense data a l’horitzó

El projecte de soterrament de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac encara està lluny de dur-se a terme però, finalment, s’han reprès les relacions institucionals per abordar-lo. Aquest és el resultat de la trobada d’aquest dimecres al vespre a Madrid entre el Ministeri de Foment, Adif i l’ajuntament de Montcada en la que el ministre d'Infraestructures, Íñigo de la Serna, ha plantat l’alcaldessa del municipi vallesà, Laura Campos, perquè tenia una reunió amb Mariano Rajoy. “Al principi ens ha sabut greu i ens ha indignat bastant”, explica Campos, que finalment ha agraït la presencia del secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar.

En la trobada, Foment i Adif s’han compromès a reprendre les negociacions del conveni per abordar el soterrament, així com la comissió politico-tècnica del projecte, que està formada pels ajuntaments de Barcelona i Montcada, la Generalitat, el Ministeri i Adif.

Una comissió que es reunirà el proper 22 de març per valorar si l’estudi fet per l’agència Barcelona Regional, que simplifica el projecte de soterrament i redueix en un 50% els cost total de l’obra, és viable. Si fos així, Foment es comprometria a destinar una partida pressupostaria aquest 2017 per iniciar l’estudi informatiu i redacció del projecte per iniciar les obres “el més aviat possible”, afirma Campos.

“No renunciarem ni a un sol metre del soterrament i a partir d’ara sentiran el nostre alè al seu clatell”, assegura Campos, que valora “positivament” però amb “molta prudència” la reunió. La trobada arriba després de l’última persona atropellada mortalment pel tren a Montcada la setmana passada, la víctima número 168 a la ciutat.