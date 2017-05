La Generalitat soterrarà la línia dels FGC al sud de Sabadell

L'esperat soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al sud de Sabadell serà finalment una realitat. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; això implicarà donar resposta a una històrica reivindicació veïnal.

Aquest projecte consistirà a cobrir 375 metres de longitud de vies que actualment discorren per la superfície i permetrà unir amb un passeig pla els barris de Gràcia i Can Feu de la ciutat, actualment separats pel tren. Les obres tenen un pressupost de 25 milions d’euros, aportats per la Generalitat, i es licitaran aquest mes de juny. La previsió es iniciar els treballs la tardor d’aquest mateix any i acabar-los la primavera del 2019.

“Tanquem finalment una ferida que estava oberta a la ciutat”, ha explicat Rull, que ha afirmat que “es fa realitat un somni” encarrilat l’any 2010 amb el tripartit però que va topar amb l’escull de la falta de pressupost. “Dotarem la zona de permeabilitat per crear un nou espai urbà”, ha assegurat el conseller, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, en la presentació del projecte d’integració urbana dels FGC fins al Castell de Can Feu de Sabadell, ubicat a la frontera amb Sant Quirze del Vallès.

Alegria local

“Es una fita històrica perquè recuperem un espai que fins ara era un cul de la ciutat”, ha explicat l’alcalde republicà de Sabadell, Juli Fernández, que ha assegurat que amb el nou passeig la zona es podrà potenciar com un “pol d’atracció” a l’entrada del municipi i com un espai per viure “molt més agradable”. El batlle també ha destacat que aquesta és la inversió “més gran” que la Generalitat farà a la ciutat aquest any 2017.

Per la seva banda, el portaveu de la plataforma veïnal Soterrament FGC Ara, Isidre Soler, ha qualificat la notícia de “sensació increïble” i ha agraït l’esforç dels darrers mesos entre Generalitat, Ajuntament i veïns per definir el projecte. “El soterrament ens permetrà eliminar les barreres que limiten la mobilitat dels veïns”, ha afirmat Soler, que ha assegurat que les institucions “han complert el seu compromís”.

Noves estacions

A part del projecte de soterrament, que permetrà completar un passeig de 975 metres, Rull ha confirmat que les tres noves estacions de FGC de Sabadell quedaran inaugurades el mes vinent i entraran en funcionament al juliol.

A més, la compra de 15 nous trens per la línia vallesana, que s’aniran incorporant a partir del 2019, permetrà reduir les freqüències del Metro del Vallès a 5 minuts.