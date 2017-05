El soterrament de la via del tren a Montcada, més a prop

El soterrament de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac està més a prop que mai de ser una realitat. La segona reunió de la comissió político-tècnica que aborda el projecte, celebrada ahir a l’ajuntament de la ciutat entre Adif, la Generalitat i el consistori, va deixar palesa la bona sintonia entre totes les administracions implicades. Les tres parts es van mostrar molt optimistes i convençudes que el projecte no té marxa enrere i en dues setmanes probablement es tancarà un acord definitiu.

La diferència amb la primera reunió de la comissió és que aquesta vegada Adif i el ministeri de Foment han reconegut que s’han fet seu el projecte presentat pel consistori en què es rebaixa el cost de l’obra a la meitat, de manera que ha passat dels 400 milions d’euros inicials a 200. La gran novetat, però, és que Adif proposa ara que el soterrament vagi acompanyat de la construcció d’una tercera via per esponjar i descongestionar una zona amb molt trànsit ferroviari, cosa que ajudaria a millorar el sistema de Rodalies de l’àrea metropolitana de Barcelona.

“Sabem que hi ha impaciència a Montcada, però queda ben poc per assolir una solució final”, va explicar després de la reunió el president d’Adif, Juan Bravo, que va afegir: “És preferible dedicar-hi una mica més de temps per assolir un projecte de consens”. Bravo va assegurar també que dins dels pressupostos generals “hi ha una partida genèrica per a projectes i Montcada hi serà”.

Per la seva banda, el secretari general d’Infraestructures, Ricard Font, va destacar el poc to polític de la trobada: “Avui no s’ha discutit sobre si es farà o no el soterrament, sinó sobre com el farem”, va afirmar. “El soterrament està més a prop que mai de ser una realitat”, va destacar l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, que va afegir que la d’ahir va ser la primera visita d’un president d’Adif a la ciutat en els últims 10 anys.

El president d’Adif va explicar que va rebre ordres explícites del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per celebrar la reunió d’ahir a Montcada amb la finalitat de conèixer la situació sobre el terreny. En aquest sentit, després de la trobada, la comissió va visitar els punts més vulnerables de la ciutat a causa de les infraestructures.

La tercera via ferroviària

La proposta de construir una tercera via central aprofitant el soterrament de la R2 significaria un avenç en les negociacions entre Adif i la Generalitat per millorar el sistema de Rodalies, raó per la qual el govern català va celebrar la proposta. “Sortim amb molt bones vibracions perquè aquesta proposta tindria un impacte molt important per a la millora de la xarxa de Rodalies”, va explicar Font, que va qualificar de canvi “absolutament radical” el to de les converses amb Adif.

Una tercera via permetria que els trens que no fan parada al municipi poguessin avançar els altres combois que sí que paren a Montcada, cosa que, segons va explicar Font, no passa encara a la xarxa de Rodalies. “Treballem colze a colze amb la Generalitat per millorar el servei; és necessari aprofitar el soterrament en aquest sentit”, va dir Bravo.

La reunió decisiva serà el 18 de maig

La comissió s’ha emplaçat per al 18 de maig per acabar de concretar l’opció de la tercera via, així com estudiar elements relacionats amb l’afectació de les obres a la C-33, per on sortiria la via soterrada. Si no hi ha cap contratemps, aquell mateix dia es podria tancar l’acord definitiu i fixar les xifres dels costos i el calendari del projecte, que es desenvoluparà en sis fases. La primera seria redactar l’estudi informatiu de l’obra per a aquest any, fase per a la qual Adif ja disposa dels diners necessaris.

El pas a nivell de Montcada ha provocat ja un total de 168 morts. Al gener l’alcaldessa va culpar Adif d’aquestes morts.