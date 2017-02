Cotxes de gamma alta i reformes a casa: els suborns de constructores de l'AVE a alts càrrecs d'Adif

Luxosos viatges a l'estranger, regals "especials" per Nadal, cotxes de gamma alta, reformes en domicilis de familiars per valor de gairebé 22.000 euros i el pagament de despeses de benzina per import de gairebé 5.000 euros al any i, fins i tot, multes de trànsit. Són alguns dels regals que, segons un informe de la Guàrdia Civil a què ha tingut accés 'El Periódico' han rebut directius i tècnics de l'empresa pública Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) per part de quatre constructores adjudicatàries, sobretot Corsan-Corviam, d'obres públiques, entre altres les de l'AVE a Barcelona. També col·laboraven dues consultories d'enginyeria. Els agents han analitzat els suports informàtics i els telèfons intervinguts en els registres practicats al maig del 2014, quan es van detenir nou persones per malversació.

El dictamen està en mans de la jutge de Barcelona Silvia López Mejías, que investiga la presumpta malversació de fons públics i suborn en la construcció de la plataforma de l'AVE del tram Sagrera-Nus de la Trinitat.

El maig de 2014, la Guàrdia Civil va detenir nou persones relacionades amb les irregularitats a les obres. Segons va explicar aleshores la Fiscalia Anticorrupció, s'investigava si directius de l'empresa contratista Corsan s'haurien concertat amb "qualificats funcionaris" públics d'Adif i tècnics externs "per beneficiar econòmicament a aquesta mercantil en perjudici dels fons públics gestionats per l'ens públic Adif". Així, de comú acord, s'haurien "alterat les medicions tènciques de les feines de l'obra, falsejant les posteriors certificacions oficials d'obra executada i ho haurien camuflat a la certificació final, movent xifres entre les diferents partides" per justificar més feines de les realment realitzades.