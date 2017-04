Un grup de jutges substituts denuncia al Tribunal d'Estrasburg la precarietat del col·lectiu

Un grup de jutges substituts de Catalunya ha presentat una denúncia davant del Tribunal Europeu de Drets Humans contra la precarietat laboral del col·lectiu. Fins l'any 2012, cobrien les vacants que hi havia als jutjats i feien tasques de suport, però la reforma de l'exministre Alberto Ruiz Gallardón va limitar les seves funcions. Des de llavors asseguren que, tot i el col·lapse de feina a la Justícia, passen llargs períodes de temps sense ser contractats i mentrestant no poden agafar cap altre treball per no arriscar-se a sortir de la borsa laboral.

El col·lectiu explica que mentre formen part de la borsa laboral i esperen que els donin una plaça de jutge substitut els apliquen el mateix règim d'incompatibilitats que tenen la resta de magistrats en actiu, de manera que només poden treballar en l'àmbit de la docència o la recerca. A més asseguren que, un cop accedeixen a una plaça temporal, tampoc no se'ls retribueix tota la feina que fan ni cotitzen totes les hores a la Seguretat Social. Això ha fet que molts dels 1.500 jutges substituts abandonin la borsa i renunciïn a exercir la carrera judicial.

La denúncia, que els jutges substituts han presentat amb el suport del Col·lectiu Ronda, argumenta que aquesta situació vulnera la directiva comunitària que restringeix la contractació eventual i intenta impedir situacions de discriminació laboral. Els jutges ja havien presentat una demanda davant del Consell General del Poder Judicial -que és l'organisme de control dels jutges-, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, que fins ara les han desestimat.