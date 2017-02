Un home mata la seva filla d'un any llançant-se amb ella per una finestra a Madrid

Un home d'uns 40 anys s'ha suïcidat amb la seva filla d'un any llançant-se per una finestra del quart pis de l'hospital universitari de La Paz de Madrid, deu minuts abans de les nou del matí. Tots dos han caigut en un pati interior i han mort. Segons Europa Press, l'home tot just acabava de discutir amb la seva dona quan s'ha llançat per la finestra.

Els serveis sanitaris han intentat reanimar-los a tots dos però no han pogut fer res per salvar-los la vida.