El superior general dels Maristes demana perdó a les víctimes dels abusos

El superior general dels Maristes, Emili Turú, ha demanat perdó perquè en alguns dels seus centres, "que haurien d'haver estat un lloc segur per a tots els nens i joves, hi ha hagut situacions d'abús que han deixat ferides profundes per a tota la vida". Turú ha fet aquestes declaracions en el missatge nadalenc que publica cada any, en què ha reconegut que no han actuat "sempre" amb "la delicadesa, rapidesa i fermesa que aquestes situacions demanaven" i admet que "potser" no van fer "un esforç suficient per prevenir-les".

"Començarem aquest any 2017 donant les gràcies, demanant perdó i comprometent-nos", ha expressat en el vídeo, i ha celebrat que el 2 de gener es compliran 200 anys de la fundació dels Maristes per part del sacerdot francès Marcel·lí Champagnat.

"Hem rebut, després de 200 anys, una herència meravellosa, plena de llums, però també amb les seves ombres. Sobre aquesta herència ens comprometem a construir el futur", ha apuntat Turú, que ha afegit que volen donar-se l'oportunitat d'un nou inici, amb "el millor del passat i les novetats futures".