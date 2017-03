El jutge suspèn l’enderroc dels apartaments Turov d’Alcanar

Els propietaris dels apartaments Turov, de la urbanització AlcanarPlatja respiren una mica més tranquils. De moment, l’Ajuntament no haurà d’executar l’enderroc d’una illa de 32 habitatges unifamiliars, tal com ordena una sentència del 2009 que obliga a derruir-los per incompliment de la normativa urbanística. El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona va emetre ahir una providència en què acordava la suspensió cautelar de l’enderroc, tal com demanaven els propietaris dels habitatges, que volen que el jutge revisi el cas i dictamini si és legal o no executar l’enderroc tenint en compte la seva situació d’indefensió.

De fet, tots els propietaris van comprar l’habitatge desconeixent que hi havia un procés judicial obert des del 2005 i no van ser tinguts en compte en cap moment com a part afectada, tot i que són els principals perjudicats si la sentència s’acaba executant.

“És un bon senyal que el jutge accepti la suspensió cautelar, però sobre el tema de fons, d’admetre la nostra petició de revisar el cas tenint en compte el supòsit d’indefensió, no en diu res, per tant hem de ser prudents”, valora l’advocat dels propietaris, Llorenç Cortadella, que afegeix que aquesta suspensió cautelar és només fins que hi hagi un pronunciament judicial sobre la petició de fons.

La notícia arriba quan fa poc més d’un mes que l’Ajuntament d’Alcanar va adjudicar les obres d’enderroc dels apartaments Turov a l’empresa Rigel Over SL per un import de 109.600,41 euros (IVA exclòs). “Encara no teníem data per començar l’actuació. És un tema molt delicat, perquè encara hi viu gent”, assenyala la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcanar, Ivette Fibla, que divendres a la tarda encara no tenia constància de la suspensió cautelar de l’enderrocament. “És una situació molt desagradable, però com a Ajuntament hem de complir escrupolosament la llei”, afegeix.

Damunt els 32 habitatges unifamiliars construïts el 2004 al carrer Bugambíl·lia d’Alcanar-Platja pesa una sentència del 2006 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona que declara nul·la la llicència d’obres atorgada a la mercantil Turov SL per permetre construir 32 habitatges en una parcel·la on només se’n podien construir nou i n’ordena l’enderrocament. Una sentència que va ratificar el TSJC el 2009.

El tema va arribar al jutjat arran del contenciós administratiu que va presentar contra l’Ajuntament d’Alcanar una veïna que té el xalet justament al costat, Maria Antònia González. Els veïns afectats no es van assabentar de la situació fins a finals del 2012, quan el jutjat va instar l’Ajuntament a executar la sentència i tombar l’illa d’apartaments i el tema va sortir a la llum pública.