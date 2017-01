L'Ajuntament de Barcelona tanca 247 pisos turístics il·legals en sis mesos

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat 247 pisos des de juliol fins al desembre del 2016 fruit del pla de xoc d'habitatges d'ús turístic. En aquest període s'han obert 3.661 expedients, 1.715 que han estat sancionadors i 1.049 ordres de cessament. Dels habitatges que han tancat, 140 ho van fer per compliment de l'ordre emesa i 107 van ser cessats per precinte. Aquest és el balanç que ha fet el regidor de Turisme, Agustí Colom, que ha explicat que s'han detectat 2.155 localitzacions sospitoses a través d'Internet, de les quals 1.166 eren pisos sense llicència (54%), 815 en tenien però no publicaven el número de registre (39%) i 174 no van ser localitzats.

Colau vol permetre nous pisos turístics als barris perifèrics de BarcelonaEl pla de xoc preveia un nou equip de visualitzadors, un equip de recerca via web, vuit inspectors més i la posada en marxa d'un telèfon gratuït per rebre informació dels veïns. Durant la Comissió d'Economia i Hisenda, Colom ha apuntat, a més, que han arribat gairebé 2.500 denúncies: 1.595 via web, 681 a través del telèfon gratuït i 173 per altres canals. Pel que fa a les plataformes d'Internet, l'Ajuntament va tramitar 12 expedients, i ara mateix continuen oberts quatre: Airbnb, Homeway, Noflats i Windo. En el cas dels dos primers, s'està incoant una sanció que pot arribar als 600.000 euros per reincidència. També s'han detectat 44 hostals que no tenien llicència o que operaven com a habitatge turístic, i 19 residències d'estudiants que operaven com a hotel.

Colom ha reconegut que s'han de posar més recursos i mitjans, però ha opinat que l'enfocament del pla és correcte i un "ple èxit", ja que en sis mesos han emès gairebé tres vegades més ordres de cessament que en tot l'any passat. Pel que fa a les xifres de tancament, ha recordat que els expedients poden durar oberts entre sis i nou mesos. D'altra banda, ha apuntat que les plataformes han rebaixat significativament la difusió d'apartaments il·legals en les seves pàgines web.

L'oposició ho considera insuficient

El president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha posat en qüestió l'eficàcia si només s'han tancat 247 pisos dels més de 1.000 que s'han detectat. Ha comparat la xifra amb els gairebé 6.500 habitatges il·legals que existeixen a Barcelona, i ha remarcat que segurament se n'han obert de nous. Bosch ha demanat més recursos i treballar "molt més i amb molta més eficàcia".

També la regidora de CiU Sònia Recasens ha posat en dubte l'eficàcia del pla, i ha criticat que al govern només li interessi quin és el nombre d'ordres de cessament en lloc del tancament real. Pel que fa a les sancions a les plataformes com Airbnb, ha recordat que estan ara mateix als tribunals. La líder de C's, Carina Mejías, ha constatat que falta una regulació del sector perquè molts apartaments tinguin interès de legalitzar la seva oferta.

El popular Javier Mulleras ha conclòs que contractar 8 inspectors i 20 visualitzadors ha donat lloc a tancar el 2% dels pisos il·legals. "Un autèntic fracàs", ha etzibat. També el regidor de la CUP Josep Garganté ha opinat que el pla no ha estat suficientment eficaç i que cal reforçar-lo i augmentar-lo.