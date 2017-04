Les tècniques de seducció d’un Don Joan denunciat per estafa

“Els meus pals són més fins, sempre. Enganyes una nena, te’n fas mig nòvio i, després, desaparició i a buscar-ne una altra”. Així explica Albert C. com es comporta amb les noies, segons les captures de pantalla d’una conversa per WhatsApp aportada en una denúncia en contra seu. Aquest home de 34 anys, que es declara innocent, de Barcelona “i de bona família”, acumula nou procediments en jutjats de Barcelona i Gavà, a part de dues condemnes menors i una denúncia per estafa en la venda d’un cotxe a Figueres.

“Sap parlar, i guanya en directe, a curta distància”, diu una de les noies que l’han denunciat, que anomenarem Aloma, perquè prefereix no fer públic el seu nom real. Explica que es van conèixer a través del portal de contactes Pof.com el desembre del 2015 i van començar una relació que va durar fins al maig del 2016. “El que ell volia és treure’m tots els diners possibles com una paparra i marxar”, explica l’Aloma, que l’ha denunciat per estafa, apropiació indeguda i coaccions. Assegura que, en total, li va estafar 60.000 euros i que es va vendre el seu televisor, un ordinador portàtil i un telèfon mòbil que eren d’ella a través d’aplicacions com ara Wallapop.

Amb ella hi va arribar a viure i hi va mantenir una relació, però cinc noies més també l’han denunciat perquè els hauria estafat quantitats més petites, d’entre 1.000 i 2.500 euros. La majoria les coneixia en portals de contactes, expliquen. El trobaven atractiu, les enlluernava venent-se com un home de recursos, contactes i diners, i s’hi embolicaven. Segons les denúncies, a algunes els deia que invertia en borsa i que en molt poc temps els podia aconseguir beneficis; a d’altres, de cop, els deixava anar que havia tingut un accident de cotxe i necessitava efectiu per a medicaments, o que l’havien robat. Quan veia que no podia treure’ls res més, desapareixia.

No és el primer cas d’un home que es dedica a enamorar noies pels diners. Rodrigo Nogueira, detingut al febrer a Ciudad Real, acumulava 14 denúncies i dues sentències. Lligava amb diverses noies a la vegada en webs de contactes, hi començava relacions sentimentals i anava a viure amb elles. N’hauria pogut arribar a estafar i robar més de seixanta. El mes passat els Mossos van arrestar un altre home que començava relacions amb dones que també coneixia per internet, els deia de fer un viatge junts, demanava diners per fer la reserva i se’ls quedava. Hauria estafat 60.000 euros. Tots dos feien servir noms falsos, però l’Albert C. feia servir el nom real. I ho nega tot.

Afirma que els seus problemes judicials neixen amb la denúncia de l’Aloma. Insisteix a l’ARA que quan van trencar ella va canviar el pany de casa, se li va quedar totes les coses -incloent-hi un cotxe que assegura que és seu, tot i que el crèdit era a nom d’ella- i que el va “segrestar” amb tres amics. Tres de les altres denúncies, diu, “són amigues de l’Aloma” i manté que són inventades, que “el pitjor” que va fer va ser anar-se’n al llit amb una. “Tinc una bona família i mai he hagut de demanar quartos a cap noia”, afirma. Just després es contradiu, perquè admet que quan vivia amb l’Aloma no tenia feina i “portava la casa” i que va tenir “un deute” amb una de les noies que l’han denunciat.

Accident i transferències

Segons els missatges de WhatsApp que consten a la denúncia d’aquesta última noia, es van conèixer per Badoo l’octubre del 2015. Al cap de quatre dies li va demanar diners perquè li va dir que l’havien robat. Quatre dies més tard n’hi va demanar més. Quan ella els hi va reclamar, ell va contestar que el seu pare faria una transferència des d’Andorra però que la quantitat mínima eren 600 euros, que n’hi fes arribar 200 més. Després, que el mínim eren 800. I així cada vegada més diners, fins a 2.280 euros. “Va ser un deute entre els dos i ja està saldat, i aquests missatges jo no els he escrit”, diu l’Albert.

Molts d’aquests enganys haurien passat mentre l’Albert i l’Aloma estaven junts. “Ell em deia que Hisenda buscava el seu pare i que, com que ell constava com a administrador de l’empresa familiar, li havien bloquejat tots els comptes”, diu l’Aloma. Ell, primer a base d’enganys i després amb amenaces i coaccions, hauria aconseguit que ella li anés deixant diners i fins i tot s’arribés a endeutar. Però amb això no n’hi ha prou, ell fins i tot hauria arribat a contractar préstecs petits, per telèfon, fent-se passar per ella. Mentrestant, s’embolicava amb altres noies, fins que l’Aloma un dia es va trobar l’ordinador obert amb un correu d’una amiga de l’Albert: “Quina passada que continuïs robant a noies! Una altra noia s’ha posat en contacte amb mi!” “Quan vaig llegir allò estava sola a casa i tot el món se’m va capgirar -explica l’Aloma-, l’angoixa no em va deixar dormir en tota la nit, em sentia traïda, enganyada i completament utilitzada”. Llavors va començar a investigar.

Una de les víctimes, a qui hauria estafat 1.000 euros, es va posar en contacte amb el germà de l’Albert C. via Facebook, la conversa consta a la denúncia. “Perdona, ¿tens un germà que es diu Albert?” -li va demanar-. “Hola! Sí. Imagino que li has deixat pasta i ara no t’agafa el telèfon, no ets la primera noia que m’explica el mateix. Em sap greu, jo no tinc contacte amb ell”, va contestar.