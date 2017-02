Un nen de 4 anys cau d'un telecadira a la Molina i queda ferit greu

Un nen de 4 anys ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia quan ha caigut d'un telecadira a les pistes d'esquí de la Molina, a Alp (Cerdanya). Ha caigut des d'uns 8 metres d'altura, des del telecadira Font Canaleta, per causes que no se saben. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'avís de l'accident s'ha rebut a les 13.10.

A causa de l'impacte, el nen ha resultat ferit greu i l'han evacuat en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Fins al lloc de l'accident també s'hi han desplaçat dues ambulàncies del SEM.