Una televisió del Brasil localitza a Barcelona un home acusat de matar el seu fillastre de 3 anys

La Policia Nacional espanyola va detenir dijous passat a Barcelona un fugitiu brasiler acusat d'assassinar el seu fillastre de 3 anys el 2013 al seu país. El menor era diabètic i va rebre una sobredosi d'insulina que el va matar. Cinc dies més tard van trobar el cos sense vida a prop de la casa familiar, en un rierol on l'hauria llençat l'agressor. Tot i que tenia prohibida la sortida del país sense autorització judicial, el detingut va viatjar a Barcelona amb documentació falsa, on el van localitzar els reporters del programa Fantástico, del canal brasiler O Globo. El programa en va facilitar i enregistra la detenció, la podeu veure al minut 10.20 del vídeo de la part superior de la notícia.

Tot i que l'home feia servir un nom fals i s'havia inventat un currículum professional, es va posar en contacte amb la comunitat brasilera de la ciutat a través de Facebook per buscar feina. Els periodistes s'hi van posar en contacte fent-se passar per un empresari que li volia oferir una feina i hi van quedar a la plaça d'Urquinaona, on van comprovar que l'individu era qui buscaven. Van avisar la policia del Brasil, que a través de mecanismes de cooperació internacional es va posar en contacte amb l'espanyola, hi van quedar una altra vegada a la mateixa plaça, i aquesta vegada el van arrestar.

L'home tenia una o rdre internacional de detenció per assassinat expedida per les autoritats de Brasil, que el podrien condemnar a 30 anys de presó. Encara que tenia prohibit deixar el seu domicili i el país sense autorització judicial, el presumpte assassí va aconseguir fugir-ne amb un passaport fals. L'home va quedar a la disposició de l'Audiència Nacional, pendent de l'extradició al Brasil.