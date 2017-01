Les teràpies per deixar de ser homosexual, impunes a les xarxes

Les paraules “teràpia per deixar de ser gai” retornen al cercador de Google aproximadament 46.000 resultats. S’hi troben blogs, ofertes de presumptes professionals per iniciar teràpies i també llibres d’autoajuda amb títols com ara Quiero dejar de ser homosexual: casos reales de terapia reparativa, a la venda per 22 euros a Amazon i a la Casa del Libro. La majoria de teràpies actuen impunement a les xarxes, ja que, si ningú les denuncia, no hi ha cap organisme que es dediqui a perseguir-les. És el que va fer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), per exemple, amb els blogs que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia.

Un dels casos més recents és el de la coach Elena Lorenzo, amb qui aquest diari es va posar en contacte fa unes setmanes simulant ser un pacient. A canvi de 70 euros l’hora i un contracte de confidencialitat, Lorenzo es va oferir en una conversa que va fer pública aquest diumenge l’ARA a treballar en les “ferides d’infància” que podien haver derivat en un cas d’homosexualitat, a més de facilitar una transició cap a l’heterosexualitat, “l’estat en què tots naixem”. Tot i que el govern de la Comunitat de Madrid afirma que està estudiant sancionar aquesta coach per les seves pràctiques, també tira pilotes fora. “El problema és que, encara que es decidís sancionar, el domini de la seva pàgina web és .com. Això vol dir que no només afecta el territori de la Comunitat de Madrid, i el nostre l’àmbit d’actuació és només a la regió. El cas s’ha portat a la fiscalia i s’està estudiant”, assenyalen a l’ARA fonts de la conselleria de Polítiques Socials i Família del govern madrileny del PP, que lidera Cristina Cifuentes.

Madrid, com Catalunya -que va ser pionera el 2014-, té una llei específica que prohibeix les teràpies de conversió, però no n’hi ha cap a nivell estatal. La norma catalana, a més, rebutja només les teràpies aversives “entre els diversos estaments de les institucions sanitàries”, de manera que tot el que passi fora de l’àmbit sanitari queda impune. La legislació madrilenya, més recent -del juliol de 2016-, amplia el ventall i assenyala que “cap persona podrà ser pressionada, coaccionada o obligada a ocultar, suprimir o negar la seva orientació sexual i identitat o expressió de gènere així com sotmetre’s a tractaments [...] de qualsevol tipus amb la finalitat de modificar-les”.

Entorns religiosos

La llei és clara, però no impedeix que a les xarxes proliferin les pàgines -i fins i tot vídeos de YouTube- sobre com combatre l’homosexualitat, en part per la falta de denúncies de persones que les hagin patit. Generalment, els continguts provenen d’entorns religiosos amb un discurs que denuncia, entre d’altres, “la cultura pro-gai” que, segons expliquen, “està manipulant les noves generacions com mai s’ha vist en tota la història de la humanitat”, tal com es llegeix per exemple a la web Esposiblelaesperanza.com, on s’ofereixen teràpies per deixar enrere l’homosexualitat.

També té bastants seguidors el portal Hazteoir.org, una organització que defensa les teràpies per deixar de ser gai i, concretament, les de la coach Elena Lorenzo. En una campanya de recollida de signatures a favor seu -ja suma 19.429 firmes-, defensen que si les associacions LGTBI l’han denunciada és perquè “entre els seus assoliments professionals hi ha el d’aconseguir que persones homosexuals que volen deixar de ser-ho ho aconsegueixin”.

Aquesta mateixa plataforma, Hazte Oir, és la responsable de l’enviament massiu el desembre passat d’un llibre homòfob a les escoles catalanes, que l’Observatori Contra l’Homofòbia va portar al govern de la Generalitat i que la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, va denunciar. El llibre es titulava ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual i mostrava a la portada dos infants fent una salutació feixista a la bandera de l’arc de Sant Martí. El llibre, que es pot descarregar en PDF i que l’organització s’ofereix a enviar gratuïtament a casa a qui ho demani, assegura que l’únic que fa és “descriure una amenaça [...] que apareix sota la forma de les lleis autonòmiques que arreu de l’Estat obliguen a introduir” a les escoles la diversitat sexual i “promouen models de comportament lèsbic, gai, bisexual, transsexual, transgènere i intersexual”. En aquest sentit, critica per exemple la llei catalana del 2014 perquè garanteix els drets del col·lectiu LGTBI i l’erradicació de l’homofòbia i la transfòbia. Així i tot, la llei no evita que aquests col·lectius es moguin impunement per les xarxes.

Malta multarà els terapeutes homòfobs

Malta ha estat nomenat en dues ocasions com el país europeu que més respecta els drets del col·lectiu LGTBI, i recentment el seu Parlament ha fet un pas més contra els comportaments homòfobs. En una regulació pionera, estableix que qualsevol persona declarada culpable de “reprimir o eliminar l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere” serà multada o condemnada a presó. Segons el diari Malta Today, els professionals de la sanitat que duguin a terme teràpies de conversió podrien ser castigats amb multes de fins a 9.300 euros i fins a un any de presó. En altres casos, es poden aplicar penes de presó més reduïdes i multes d’entre 930 i 4.600 euros. La nova llei, aprovada a finals de desembre del 2016, també remarca que cap “orientació sexual, identitat o expressió de gènere constitueix un trastorn, malaltia o defecte de cap tipus”.