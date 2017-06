El termòmetre casteller se situa a la gamma extra

Els Castellers de Vilafranca van fer dissabte a Valls tots els papers de l’auca. Van obrir cava per celebrar els primers -sí, en plural- castells de la gamma extra. Un, el tres de nou amb folre i agulla, amb el qual van exhibir un domini aclaparador, i l’altre, el dos emmanillat, amb el qual van demostrar que també saben patir per obtenir l’èxit. Si bé la renovació de les alineacions verdes està arribant a poc a poc a bon port, també va causar més d’un maldecap a la plaça del Pati, ja que la formació vilafranquina va haver de tirar d’èpica per descarregar el seu tercer castell, el quatre de nou folrat, i va acabar fent llenya en el pilar de set després de descarregar-ne 41 de manera consecutiva.

69 anys després de la seva fundació, els Castellers de Vilafranca han viatjat arreu del món repartint grans gestes allà on han anat, però els faltava actuar en una diada convencional en el que pot ser l’indret més tradicional de les torres humanes, la ciutat de Valls, el quilòmetre zero del fet casteller. Convidats per la Colla Joves Xiquets de Valls, els vilafranquins van mostrar-se a l’altura de les circumstàncies, i van estrenar-hi la gamma extra per la porta gran, amb un tres de nou amb folre i agulla que es va mostrar inqüestionable d’inici a fi.

Mai una colla castellera forana havia completat cap construcció de gamma extra a Valls i mai abans s’havia vist aquesta estructura ja al mes de juny. Les dones i homes de Toni Bach van tenir motius de sobres per celebrar la seva actuació però no tot van ser flors i violes. Instants abans de l’aleta del dos de nou amb folre i manilles, el castell es va rebregar de mala manera al tercer nivell i van haver de fer un esforç màxim per dur-lo a bon port. A la tercera ronda, i quan ja semblava tot resolt, van atacar el quatre de nou amb folre. La lleugeresa dels pisos superiors va fer trontollar de valent l’estructura, que va estar a punt de caure en un parell d’ocasions. L’altre baluard vilafranquí, el gran espadat, va fer llenya per primer cop en els últims cinc anys. Des del 2012 els Castellers de Vilafranca havien descarregat tots els pilars de set amb folre que havien portat a plaça.

Diada tensa

La diada va ser de màxima intensitat per a les cinc colles participants, que van resoldre l’actuació en tres hores de rellotge. La Joves Xiquets de Valls va voler estrenar el tres de nou amb folre i el quatre de vuit amb el pilar, si bé els dos castells van fer llenya després de coronar-los. Els Castellers de Barcelona van estrenar els nou pisos descarregant el tres de nou amb folre, els Moixiganguers van segellar la tripleta de castells de vuit més matinera del seu historial i els Nens del Vendrell van esforçar-se de valent per estrenar el primer pilar de sis de la seva temporada particular.

Els èxits s’han repetit arreu del territori i més enllà aquest cap de setmana. La Colla Jove Xiquets de Tarragona va descarregar dissabte a Algemesí el primer castell de nou pisos que s’alça al País Valencià i va aconseguir descarregar el quatre de vuit amb agulla per primer cop enguany. Diumenge els Minyons de Terrassa van estrenar el pilar de set amb folre a Berga, i la colla local, amb el dos de set, i els Bordegassos, amb el quatre de vuit, van sumar-se al llistat d’estrenes. A Vic els Marrecs van fer el cinc de vuit, els Sagals el tres i els Tirallongues el dos de set. Els Castellers de Sant Cugat, a Sabadell, van coronar el seu primer pilar de sis de l’any i la Jove de Barcelona, al barri del Guinardó, va provar per primer cop en la seva història el quatre de vuit, sense èxit.