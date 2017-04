Un terratrèmol de 3,8 graus a Sils sacseja durant uns segons el litoral català

Un terratrèmol de 3,8 graus a l'escala de Richter amb epicentre a Sils s'ha notat a bona part del territori català. Així ho ha registrat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, encara que l'Instituto Geográfico Nacional ho eleva a 4,2 graus. L'incident s'ha produït a les 13.04 h a cinc quilòmetres de profunditat i no ha causat danys personals ni materials.

La tremolor s'ha notat a la comarca de la Selva, però també ha estat percebuda parcialment a comarques veïnes com el Vallès Oriental, el Maresme, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Osona, Moianès, Baix Empordà i a l'Alt Empordà.

Protecció Civil ha informat que el telèfon d'emergències 112 ha atès unes 30 trucades, la majoria de Maçanet de la Selva, al costat de Sils.

L'Institut Cartogràfic diu que s'ha percebut "àmpliament a la província de Girona" i assegura que no s'han percebut danys. Per la seva banda, l'Instituto Geográfico Nacional ha assenyalat que el grau d'intensitat ha estat dèbil, de 3 sobre 12. Segons aquesta categoria, el terratrèmol se sent dins dels edificis, les persones noten un balanceig o una lleugera tremolor, els objectes penjats oscil·len lleugerament i no es produeix cap dany físic o material.

El d'aquest dissabte és el tercer terratrèmol a la zona de la Selva en els últims vuit mesos. El 4 de setembre ja n'hi va haver un de 2,6 graus, que va tenir algunes rèpliques. El 30 de març també n'hi va haver un de 3 graus.

Curt però intens terratrèmol a #Blanes — Pilar Junyent (@iphilar) 15 d’abril de 2017

Terratrèmol a les 13:05 a Santa Coloma de Farners? — Pere Danés (@PereDanes) 15 d’abril de 2017

Terratrèmol a Blanes! Molt curt però intens!! — Nuvolari (@Nuvolari78) 15 d’abril de 2017

Terratrèmol d'un segon a Sant Celoni. Visc a un tercer i ha trontollat fins i tot la finestra de la terrassa. Quina por! — Lovely Lives (@LovelyLives) 15 d’abril de 2017