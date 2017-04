Tornen a casa els 13 desallotjats per les esquerdes en un bloc del Poblenou

Els 13 veïns que van ser desallotjats de l'edifici del número 155 del carrer Llull el 15 de març per culpa d'una esquerda en un mur situat al soterrani, han tornat aquest divendres a casa seva. D'aquestes 13 persones, 11 s'allotjaven en hotels facilitats per l'Ajuntament de Barcelona i dues a casa de familiars.

Els veïns han pogut tornar a després que els tècnics municipals comprovessin i certifiquèssin l' estabilitat i solidesa de l'edifici i es reparés una clavauera que deixava anar aigua sota l'edifici. La primera intervenció es va fer tant bon punt es va trobar l'esquerda.

Els tècnics municipals i externs continuen els estudis per determinar l’origen dels esvorancs i de l’esquerda que es va descobrir al soterrani de la finca i que va afectar-ne els fonaments. Fins que no quedin aclarides les causes d’aquests incidents, les obres dels dos hotels que es construeixen al solar situat just davant de la finca no es reprendran.

El Districte de Sant Martí ha portat a terme altres actuacions de caràcter preventiu a tota l'illa de Llul, entre els carrers Roc Bonorat i Llacuna, com l’auscultació dels moviments de les façanes mitjançant prismes i el pas del georadar per tot el tram de carrer i per les finques adjacents al 155 de Llull.