Els tractors prenen els carrers de Barcelona

Els tractors van prendre per un dia els carrers de Barcelona. La imatge de mig miler de tractors circulant per la Meridiana, el carrer Aragó o la Gran Via era, fins ahir, inèdita. Pagesos vinguts de tot Catalunya culminaven ahir a l’avinguda Maria Cristina l’anomenada Marxa Pagesa, que des de fa tres dies recorre el país per reivindicar l’ofici de pagès com un sector estratègic que cal posar en valor.

Vestits amb un peto verd en què es podia llegir “Lluito per la dignitat de la pagesia”, gairebé 5.000 pagesos es van concentrar per demanar que l’activitat agrícola sigui reconeguda per la societat i esdevingui una prioritat política.“La gent pensa que els aliments arriben al supermercat perquè sí i s’oblida que nosaltres, que representem entre l’1% i el 2% de la població, en som els productors”, deia ahir Francesc Salsa, que va venir des de Linyola en tractor per reivindicar el seu ofici, el conreu del cereal, al qual es dedica des de fa més de 40 anys. Al seu costat, l’Àlex Mases, un pagès novell que també va venir de les terres de Lleida, destacava que la pagesia “és un sector primordial per a Catalunya”. “Però, en canvi, és a la cua de les prioritats del Govern”, va afegir. “Estem en una cruïlla: o ens donen suport o morim”, va assegurar Mases, que es dedica al cultiu de la planta aromàtica.

Els pagesos denuncien una retallada de les ajudes per a les inversions en les explotacions així com el descens del 39% de la renda agrària entre el 2001 i el 2015, mentre que els costos de producció s’han encarit. També reclamen més equitat en la cadena de distribució, ja que el preu que paga el consumidor pels aliments no es correspon amb el que els pagesos cobren pels seus productes. “No pot ser que els consumidors paguin cada cop més pels aliments i els pagesos cobrin cada cop menys”, va denunciar Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, el sindicat que va convocar la marxa. Recorden que el seu poder de negociació és limitat i que només tres operadors comercials concentren a Catalunya gairebé la meitat de l’oferta i demanen “mesures urgents” per assegurar “la justícia en el comerç”.

Fauna salvatge i espais protegits

Pep Riera, coordinador d’Unió de Pagesos al Maresme i activista històric, va ser l’encarregat de llegir el manifest, en què també s’instava el Govern a fer un replantejament “urgent” de la gestió de la fauna salvatge, ja que amb la caça no n’hi ha prou, i crear una legislació que garanteixi “uns espais agraris protegits”.

El futur de la pagesia són els joves però en deu anys s’han perdut 21.477 explotacions familiars. Jordi Pedrós, coordinador de Joves d’Unió de Pagesos, va lamentar que el sector primari sigui “el gran desconegut”. El sindicat va recordar que el sector agroalimentari és el motor econòmic de Catalunya, i per això va proposar un pacte nacional per al sector.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va donar la benvinguda als pagesos: “Barcelona no vol donar l’esquena al camp”, els va dir, abans de donar suport a les seves reivindicacions. “Necessitem sobirania alimentària i volem producte de la terra, de proximitat i ecològic”, va afegir Colau, que va assegurar que “la vida a la ciutat depèn dels canvis en les polítiques d’alimentació”.

“La vostra lluita és la nostra lluita”, va concloure l’alcaldessa abans que els pagesos enfilessin la Gran Via amb els seus tractors de tornada al camp.