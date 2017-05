La UPC preveu que el tramvia per la Diagonal no entorpirà el trànsit de la resta dels vehicles

La batalla per connectar el tramvia per la Diagonal ja té un nou estudi, que, a més, té el segell del Centre d'Innovació del Transport (Cenit). L'informe assegura que el tramvia pot unir les dues actuals línies de la Diagonal "sense afectar o afectant positivament els altres mitjans de transport", segons ha explicat Pere Macias, director del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal

"Es tracta d'un estudi molt rigurós amb una nova metodologia, la conclusió del qual és que en cap cas ningú pot parlar d'efecte barrera del tramvia", ha afegit. L'objectiu de l'informe, presentat aquest matí, era analitzar si el pas del tramvia per la Diagonal podria perjudicar la resta de la circulació, especialment la dels carrers que travessen l'avinguda. Entre les conclusions, destaca que en el 67% dels carrers que travessen la Diagonal, la mobilitat dels vehicles privats millora", segons Sergi Saurí, director del Cenit. A més, "el 81% de les línies d'autobús milloraran els temps actuals d'espera", ha destacat Saurí.

L'estudi, que també garanteix millora en la circulació dels ciclistes i els vianants, s'ha fet utilitzant les conclusions d'altres estudis previs. Amb totes aquestes dades s'ha fet un simulacre per preveure, de la manera més científica possible, quina serà l'afectació real del tramvia per la Diagonal. Els estudis preveien, entre altres coses, una reducció de 12.500 vehicles diaris per l'avinguda. També s'han tingut en compte els possibles canvis semafòrics, així com l'afectació que pot tenir el canvi de sentit dels carrers Urgell i l'avinguda Sarrià.

Pel que fa al tramvia, s'estima que pot anar des de Francesc Macià fins a les Glòries en 15 minuts, circulant a una velocitat mitjana de 17,6 km/h, similar a la de les actuals línies de tramvia.