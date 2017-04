El transport públic registra el número màxim de passatgers des de fa 10 anys

Rècord de viatgers del transport públic d'un primer trimestre des de fa 10 anys. L'ús de transport públic ha augmentat un 8,8% respecte el mateix període de l'any passat, registrant un total de 173,64 milions de viatgers de metro i autobús, segons ha informat l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest divendres. Fa 10 anys, quan es va batre el rècord de viatgers entre gener i març, es van registrar 167,14 milions de viatgers.

“Aquest creixement implica que, entre el gener i el març, als transports públics de l’AMB hi hem incorporat fins a 14,04 milions de nous viatgers respecte del mateix període del 2016”, ha explicat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda. No obstant això, Poveda ha remarcat que cal tenir present que aquest any la Setmana Santa s’ha celebrat al mes d’abril (mentre que el 2016 va ser al mes de març) i que l’any 2016, en aquest trimestre, el sistema de transport metropolità va sofrir diverses jornades de reivindicacions laborals.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un fort augment del 9,55%. S’han guanyat 4,38 milions de viatgers, amb la qual cosa s’han assolit els 50,21 milions de viatgers durant aquests tres mesos.

Tots els serveis diürns en l’àmbit del Baix Llobregat han tingut augments. Un exemple és el servei de l’Hospitalet (36,4%) i el Prat (2,2%), el servei de Castelldefels (5,4%), el servei de l’àmbit de Gavà i Viladecans(6,7%), el servei de l’àmbit de Sant Boi o el de Sant Joan Despí i Cornellà (8,5%), entre d'altres.

El servei diürn del Barcelonès nord també ha experimentat un important increment de viatgers del 11,6%, fet que confirma la tendència positiva dels darrers anys. Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut també resultats positius. El servei Horta-Gràcia ha incrementat els viatgers en un 7,2% i el de Nou Barris, en un 3,2%.

En els serveis nocturns ( Nitbus) s’observa un creixement important de passatgers al Baix Llobregat (5,8%) i, a Barcelona i el Barcelonès nord, el 9,7%.

Sobre els serveis no integrats, l’Aerobús manté una tendència de creixement important i millora en un 1,3% els resultats de l’any anterior.