Catalunya supera per primera vegada el miler de trasplantaments en un any

Rècord rere rècord fins a superar per primera vegada la mítica xifra del miler. Això és el que va passar l' any 2016 a Catalunya pel que fa al nombre de trasplantaments d'òrgans, i per primera vegada a la història es va situar en 1.015. L'èxit, que ha explicat aquest dimarts el departament de Salut, té molt a veure amb un augment notable del nombre de donants durant els últims tres anys, però té com a contrapunt que el nombre de pacients en llista d'espera per rebre un òrgan es manté estable, al volant dels 1.300 –en gran part, fruit de l'envelliment de la població i de l'augment de malalties com la diabetis, la hipertensió i l'obesitat.

Cal remuntar-se a l'any 2013 per trobar l'última baixada en el nombre de trasplantaments realitzats. Aquell any se'n van fer 847, i des de llavors s'ha progressat al ritme d'una cinquantena de noves operacions l'any. En paral·lel, durant el mateix període s'ha passat dels 381 donants als 460, un altre rècord absolut –cal tenir en compte que d'un sol donant es poden extreure tres o quatre òrgans–. L'augment dels donants en els últims tres anys és especialment positiu, perquè Catalunya ha aconseguit passar de ser a la cua de les donacions a l'Estat fins a situar-se a la mitjana, amb prop de 42 donants per cada milió de persones.

Això ha estat possible sobretot per l 'augment de les donacions de cadàver, perquè pel que fa als donants vius –gairebé en exclusiva de ronyó i en molta menor mesura de fetge– s'han reduït lleugerament en els últims anys. Segons ha explicat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments ( OCATT), Jaume Tort, aquest increment ha estat possible sobretot per la incorporació de més hospitals als programes de donació a partir de donants morts per una aturada cardiorespiratòria, i en menor mesura per mort encefàlica. El nombre de donants en morts de trànsit, de fet, fa anys que baixa i representa un 5% del total.

Les xifres de tot plegat consoliden Catalunya com a "líder mundial" en el camp dels trasplantaments, ha recordat el conseller de Salut, Toni Comín, que també ha recordat el rècord assolit aquest any per part de l 'Hospital Vall d'Hebron, en ser capaç de fer fins a 10 operacions en només 24 hores.