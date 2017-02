Creix la detecció de trastorns mentals en nens i s'avança als 10 anys la primera visita a especialistes

La creixent complexitat social i l'efecte de la crisi econòmica, que ha abocat moltes famílies a situacions crítiques, tenen minen el benestar psicosocial dels nens i adolescents. Ho constata el darrer informe sobre salut mental d'infants i adolescents de la Taula del Tercer Sector, que detecta que cada cop hi ha més nens atesos per algun trastorn mental a Catalunya i que l'edat en què reben la primera atenció per part de serveis de salut mental s'ha avançat fins als 10 anys.

Un 6% dels infants d'entre 0 i 14 anys han visitat algun professional de la psicologia en l'últim any i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil va atendre a més de 70.500 infants el 2015, l'equivalent al 5% de tots els menors catalans, segons ha explicat el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, durant la presentació de l'informe.

La detecció precoç és una "bona notícia" perquè ajuda a atendre el menor abans, ha subratllat la directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, Marta Poll. Això vol dir que la detecció secundària millora, però ha subratllat que el que això denota també és que "el que està fallant és el coixí d'acompanyament i suport a aquests infants". "Tenim massa rigidesa, cal un treball molt més en xarxa", ha incidit durant el debat que ha seguit a la presentació de l'informe a l'Ateneu Barcelonès.

L'informe recull que un 4,2% dels infants catalans té probabilitats de patir una malaltia mental. Els canvis socials en diversos àmbits, com ara els nous models de família, noves formes d'interacció amb l'autoritat, la incidència de les noves tecnologies o un entorn escolar que tendeix a exercir pressió excessiva en l'assoliment d'objectius, són factors que propicien que el malestar dels menors "augmenti", segons l'informe que ha presentat la coordinadora de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT).

Els professionals es troben amb quadres de conductes addictives, disruptives, amb estrès o depressió, sosté el document de PINCAT. En general, les problemàtiques que es detecten són més complexes, ha corroborat Carme Grifoll, directora del Fòrum Salut Mental i directora de la Fundació Nou Barris. Ha fet una crida als professionals a "obrir fronteres" per abordar-los des d'una perspectiva molt més integral.

Al 80% dels infants atesos pel servei professional de salut mental se'ls prescriuen tractaments amb fàrmacs i a un 20%, psicofàrmacs. Grifoll ha defensat el rol dels fàrmacs que ajuden en alguns casos a resoldre problemes, però ha reivindicat també una atenció que vagi més enllà.

De fet, Carme Calafat, directora de l’àrea d’infància de l’associació ABD ha posat l'accent en què no sempre tot es limita a patologies, sinó que de vegades es tracta de malestar que també s'ha d'atendre. "Ens trobem amb molts adolescents que lamenten que no se'ls escolti prou", ha reivindicat.

El "buit assistencial" quan es tracta d'abordar els trastorns que pateixen els menors és una de les crítiques que llança l'informe de la Taula del Tercer Sector. Els serveis públics estan desbordats i cal més cooperació amb els diferents agents integrats, començant per la comunitat educativa, han assenyalat les ponents del debat.

El president de la Taula, Oriol Illa, ha reclamat al Govern que el Pla de Salut Mental aprovat recentment no quedi en "paper mullat" i que es tradueixi en més recursos per afrontar la problemàtica.