Els treballadors del metro faran vaga cada dilluns

Amb 281 vots a favor, 111 en contra i 13 abstencions els treballadors del metro de Barcelona han decidit avui fer dues hores de vaga per torn cada dilluns de manera indefinida fins que no se signi el conveni col·lectiu, encallat des de fa anys. Les aturades començaran el dia 24 i, per la divisió de torns del Metro, en total hi haurà sis hores de vaga cada dia. Dimecres al matí el comitè d'empresa decidirà els detalls de les aturades d'una mesura de pressió contundent amb què pretenen fer cedir la direcció de TMB, segons ha explicat a l'ARA el secretari general de CCOO del metro, Ignacio Pérez Freire. El president del comitè d'empresa del metro de Barcelona, Pere Ramon Dalmau (CGT), ha concretat a Efe que les aturades estan previstes de 7 a 9 del matí, de 16 a 18 hores i de 20:30 a 22:30.

La direcció de TMB, en un comunicat, ha lamentat que "una minoria" dels 3.500 treballadors del metro "hagi imposat la paralització de les negociacions i la convocatòria d’aturades parcials". La decisió, insisteix la direcció, "resulta incomprensible quan les negociacions del nou conveni col·lectiu estan en marxa i la taula es reuneix regularment, dos cops per setmana, de manera ininterrompuda des de l’11 de gener". Per la seva banda Pérez Freire assegura que la mesa de negociació, a la pràctica, ja estava aturada perquè es triga mesos a arribar a cap acord i després "la direcció els incompleix". En total la mesa fins ara s'ha reunit 68 vegades.

Fa un mes i mig que a la taula es discuteix l’aplicació de l’article 26 de la llei de prevenció de riscos laborals, pel que fa a la protecció de la maternitat. Els treballadors no havien aprovat aturar la negociació d'aquest punt -247 han votar en contra de fer-ho i només 139 ho han fet a favor, amb 22 abstencions-, però ara les converses s'hauran de fer en el marc de la mediació de vaga. L'empresa insisteix que, en aquest aspecte, ja compleix la llei, que estableix l’adaptació del lloc de treball de les gestants i lactants, així com el canvi de lloc si és necessari i la baixa per risc durant l’embaràs si el canvi de lloc no és factible. Tot i això, afegeix, "s’ha obert a anar més enllà, a revisar el procediment i concretar els llocs protegits, preferiblement en una taula tècnica, per continuar abordant en paral·lel altres capítols del conveni, alternativa que ha estat rebutjada per la part social".

L’empresa, a més, "destaca" al comunicat "que ha complert els pactes del juliol del 2016" que van permetre el desbloqueig de la negociació i que han implicat el pagament d’una bestreta a la plantilla i 100 ampliacions de contracte d’empleats, a les quals se sumaran 57 ampliacions més aquest any. Insisteix que ha fet un "esforç" econòmic "per acostar-se al màxim" a les aspiracions dels representants dels sindicats que ha implicat un augment del 7,2% en els quatre anys de vigència que tindria el conveni.