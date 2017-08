Els treballadors d'Urgències de l'Hospital del Mar denuncien que el servei és "insostenible" i demanen més personal

El nou edifici d'Urgències de l'Hospital del Mar, de més de 4.000 metres quadrats, es va inaugurar fa dos mesos però no ha servit per resoldre les situacions de col·lapse.

En una carta enviada a la direcció i la gerència de l'hospital, el personal sanitari -equip d'infermeria, auxiliars i portalliteres- denuncia que l'augment de la càrrega de treball és "insostenible i inassumible" i reclamen una ampliació de personal. "En una àrea que ha crescut en metres quadrats més del doble s'ha ampliat en un lliterer i un auxiliar d'infermeria, la qual cosa és totalment insuficient", asseguren per escrit, i recorden que "a més espai és necessari més personal".

Hem hagut de fer aquest escrit a Direcció d' @hospitaldelmar per denunciar la greu situació que patim. Resposta: "No hi ha diners, aguantin" pic.twitter.com/5RpgNudykE — UrgènciesDelMar (@UrgenPSMar) 10 d’agost de 2017

En la carta que han fet arribar a la direcció del centre, els treballadors també asseguren que el material nou "és insuficient i funciona malament" i en citen diversos exemples: des d'un tub pneumàtic que no funciona bé fins a malalts ubicats en llocs que bloquegen la sortida d'emergència o boxs insuficients.

De fet, la inauguració del nou edifici d'Urgències ja es va fer enmig de les protestes dels treballadors, que ja llavors reclamaven més personal i més finançament. Segons alerten els empleats, pel servei hi passen una mitjana de 160 pacients diaris.

Revisar el material

Arran de les queixes dels treballadors, la direcció del Parc de Salut Mar està revisant l'organització, els procediments i els recursos del nou servei d'Urgències de l'Hospital del Mar. En un comunicat d'aquest dimecres, la direcció del centre hospitalari ha explicat que "davant d'algunes deficiències observades" s'està treballant per incorporar nou material on s'ha detectat que no hi havia prou dotació, a més de revisar el material amb les diferents empreses proveïdores.

També s'estan efectuant millores en la senyalització i els sistemes de comunicació d'Urgències, un servei que al nou edifici s'ha vist segmentat en dues àrees distanciades entre si, la qual cosa "forçosament té un impacte en l'organització".

La posada en marxa de la nova àrea d'Urgències ha coincidit amb les obres de remodelació de l'Àrea d'Urgències Quirúrgiques i Pediàtriques, la qual cosa ha comportat no disposar de 20 boxs durant més d'un mes, ha explicat la direcció, que ha assegurat que es preveu incorporar noves tecnologies i experiències organitzatives durant l'últim quadrimestre de l'any.

Sobre les crítiques per falta de personal, la direcció ha afirmat que s'ha reforçat el servei i se seguirà fent quan hi hagi augments puntuals d'activitat perquè no es vegi afectada la qualitat assistencial.