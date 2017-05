Els treballadors del metro protesten a l'entrada del ple de Barcelona

Uns 50 treballadors del metro s'han concentrat avui a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, abans del ple municipal, per protestar per les agressions sofertes durant la vaga de dilluns i per r eclamar als responsables de Transports Metropolitans de Barcelona la ratificació del conveni proposat pels sindicats. Els sindicats han indicat que encara no tenen data per trobar-se de nou amb la direcció de l'empresa i que, mentrestant, la vaga continuarà cada dilluns.



El president del comitè d'empresa, Pere Ramón Dalmau, de la CGT, el primer sindicat al metro de Barcelona, ha acusat el consistori barceloní i la cúpula de TMB de "provocar" els incidents violents amb les declaracions públiques en què tracten als empleats del metro de "privilegiats". Dalmau ha explicat a la premsa que "tant l'Ajuntament de Barcelona com la direcció del metro fan un discurs públic que alimenta tot aquest tema" i ha destacat que "tot treballador té dret a la vaga" i per això, ha afegit, "aquestes agressions fan més difícil una situació complicada".



Pere Ramón Dalmau ha assumit que hi pot haver "malestar" entre els usuaris del metro de Barcelona per les vagues, però ha apuntat que entre la plantilla "hi ha preocupació per la seguretat". El president del comitè d'empresa ha assenyalat que insten "per enèsima vegada els responsables que tenen realment poder de decisió, la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, i el director del metro, Marc Grau, que vagin a la taula de negociacions per poder desencallar la vaga". "Entenem que seguirem igual mentre no vinguin a negociar els que tenen el poder de decisió", ha afegit.