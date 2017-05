Els treballadors de l’Hospital de Reus s’oposen a més retallades per eixugar el dèficit

Uns 500 treballadors de l’Hospital Sant Joan de Reus s'han manifestat pels carrers del centre de la capital del Baix Camp per expressar la seva oposició a les noves retallades en les condicions de treball que denuncien que pretén introduir la direcció per reduir els 8,4 milions de dèficit que acumula l'entitat. El conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar fa un mes que Generalitat i Ajuntament passaven a gestionar conjuntament l'equipament a partir de l’any que ve per evitar-ne la fallida.

Amb el lema 'L’Hospital és del poble, prou retallades', els treballadors s'han concentrat a les antigues instal·lacions del centre i han fet una marxa fins a l’Ajuntament, on han denunciat la gestió que pateixen. La presidenta del comitè d’empresa, Alicia Martín, considera que "les retallades no es deuen a una reducció pressupostària sinó a una mala gestió". "Ho paguem els treballadors, i també els ciutadans, perquè la qualitat assistencial baixa", ha reblat.

Els treballadors han cridat consignes contra l’Ajuntament i la Generalitat i han instat el conseller que compleixi la seva paraula, en referència al compromís que va adoptar Antoni Comín quan va anunciar l’acord per a la gestió conjunta. Va assegurar que la nova situació no suposaria cap canvi salarial ni en l’estructura de la plantilla dels treballadors del centre.

Els representants dels treballadors asseguren que en les negociacions per al conveni que estan mantenint amb la direcció s’han plantejat acomiadaments i reducció de serveis i de llits. Martín alerta que els volen suprimir pagues extraordinàries i el complement d'antiguitat, i que pretenen incloure-hi una clàusula que vinculi el sou als resultats de l’empresa. Els treballadors rebutgen les mesures argumentant que plou sobre mullat, en referència a les retallades que ja han patit els últims anys. Els treballadors de l’Hospital de Reus asseguren que les mobilitzacions continuaran, tot i que descarten la vaga perquè "les actuals ràtios de treballadors no ho admetrien".

CCOO denuncia l’existència d’un informe intern que recomanaria, entre altres retallades, la supressió de 41 llits i l’acomiadament de 6 metges del servei d’urgències quan l’any que ve es constitueixi el nou consorci entre Generalitat i Ajuntament. La portaveu del sindicat, Adoración Balmaseda, denuncia que "s’estan prenent decisions que van en contra de la qualitat assistencial i dels drets dels ciutadans".