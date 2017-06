Els treballadors de l'Hospital de Reus es tanquen per defensar els seus salaris i condicions laborals

Els treballadors de l'Hospital de Reus s'han tancat aquest matí a les instal·lacions de l'equipament sanitari per demostrar, un cop més, el rebuig a la política de reducció salarial i de retallades en les seves condicions de treball que denuncien que vol introduir la direcció del centre. Està previst que la tancada sigui de 24 hores, és a dir, fins demà al matí. La presidenta del comitè d'empresa, Alicia Martín, feia constar el "malestar" i la "situació tensa" que estan vivint, que "ens ha obligat a aixecar el to de les mobilitzacions". Els treballadors han ocupat el vestíbul de l'hospital i diverses dependències i han organitzat xerrades per "conscienciar tots els treballadors que hem de lluitar per mantenir les nostres condicions de treball". "Som aquí per denunciar que el dèficit de l'hospital no l'hem de pagar els professionals", ha apuntat.

Martín assegura que els treballadors ja fa anys que pateixen "retallades i ajustos laborals". "Estem cansats", ha dit. La presidenta del comitè d'empresa ha estat crítica amb el conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, per haver-los derivat al director territorial, Roger Pla. "Pensem que el conseller ens hauria de rebre per saber quina és la nostra situació", ha defensat. Aquest mes d'abril, el conseller de Salut va anunciar, juntament amb l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, que la Generalitat i l'Ajuntament gestionarien conjuntament el centre a partir de l'any que ve per evitar-ne la fallida després que l'equipament hagi acumulat un dèficit de més de 8 milions d'euros. De fet, en aquesta compareixença el mateix conseller va assegurar que el canvi en el model de gestió de l'hospital no suposaria cap retallada en les condicions de treball dels professionals sanitaris de l'Hospital de Reus.

Els treballadors, però, no ho veuen clar. Creuen que "el nou consorci pot ser una solució", però demanen que mentre no es posi en marxa, el gener de l'any que ve, "s'han de solucionar moltes coses perquè del dèficit se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament". Els treballadors temen especialment una auditoria interna a la qual diuen que han tingut accés i que preveuria importants retallades en els sous i en la prestació de serveis. "Sabem que almenys una mesura d'aquesta auditoria s'ha implantat de manera unilateral, com és la retallada dels nostres salaris", explica la presidenta del comitè d'empresa. Martín posa exemples d'altres mesures recomanades per aquest informe, com escurçar els terminis de les estades dels pacients.

Martín ha explicat també que les negociacions per la renovació de l'actual conveni, que expira el 30 de juny, estan afectant l'estat d'ànim dels professionals del centre: "Estem sotmesos a molta pressió, per la retallada dels sous, per l'estabilitat dels equips, per moltes de les condicions de treball del dia a dia que ens afecten a nosaltres però també a la qualitat del servei que prestem als ciutadans, i aquest és un tema molt delicat". Martín ha fixat com a objectiu "conservar el nostre propi conveni" i tot i les dificultats de la negociació s'ha mostrat esperançada perquè es pugui arribar a un acord abans que s'acabi aquest mes.