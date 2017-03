Quan treballar vol dir sortir-se’n tot i les dificultats

La Mireia Pons es lleva cada dia a les 5.30 per agafar el tren i anar de Valls a Barcelona. Baixa a l’Estació de França i camina cinc minuts fins al Parlament, on treballa des de fa deu anys. Una rutina ja normalitzada, però que els seus pares poc s’imaginaven quan va néixer, ara fa 32 anys. La Mireia té síndrome de Down, una condició genètica que afecta més de 34.000 persones a Espanya, que no li ha impedit treballar. Ho ha fet de la mà del programa Col·labora, impulsat fa 20 anys per la Fundació Catalana de Síndrome de Down.

“Què li aporta treballar? Autoestima, nous aprenentatges, tenir un projecte de futur. El mateix que ens aporta a tots”, explica l’Adela Fernández, coordinadora del servei d’integració laboral de la Fundació. A través del programa d’atenció laboral, l’entitat prova d’ajudar en la formació, la recerca de feina i l’adaptació dins de l’empresa dels treballadors amb síndrome de Down. Ja n’hi ha 130 a Catalunya. “Cal estar preparat i formar-se, però tots poden treballar: qui no pot en unes tasques, pot en unes altres”, explica l’Adela.

Quan arriba al Parlament, la Mireia s’encarrega de posar a punt els tallers que escolars i universitaris faran al llarg del dia a la cambra catalana. Forma part de l’equip de visites: prepara les carpetes, organitza les acreditacions i recull els nens i nenes a l’entrada del Parlament. A la Mireia li agrada la feina, sobretot pel contacte amb els més petits. “Volia treballar aquí, encara que és una mica lluny de casa meva”, diu.

Per al grup de visites del Parlament, la Mireia “és una més de l’equip”. “És molt organitzada, superpuntual i sap perfectament el que ha de fer en cada moment”, explica l’Elisabet Coll, responsable del departament. Segons diu, és una noia “molt alegre” i també “molt directa, tossuda i metòdica”.

Donar-li autonomia

Que la Mireia treballi també ha sigut un revulsiu familiar. “El seu món no seria tan ric ni coneixeria tanta gent”, explica la seva mare, la Montse Escola. Reconeix que fa anys, quan va néixer la seva filla, hi havia el prejudici que les persones amb síndrome de Down “no podien fer res”. Ells, però, no es van donar per vençuts i van fer el possible perquè la Mireia tingués una vida al més autònoma possible. “Ara va i ve sola amb el tren”, explica, i hi coincideix molts matins amb la mateixa gent, que ja considera els seus amics.

Ho diuen tots els que la coneixen: l’adjectiu que millor la descriu és sociable. “Aquí la coneix tothom”, diu l’Elisabet, la seva supervisora. La Mireia reconeix els diputats del Parlament, i no s’està de fer algun comentari -en veu baixa- quan es creua amb algun polític que no és de la seva corda ideològica. “Aquí fan lleis, política”, explica, i comenta que després de les eleccions del 27-S van entrar moltes cares noves que no coneix. “Conec el Lluís Llach, però perquè abans era cantant i era famós”, puntualitza entre rialles.

Quan plega de treballar, a les dues en punt, se’n torna a Valls a dinar amb la seva mare i miren juntes La Riera. Segueix amb fruïció el culebró de les tardes de TV3, i no s’està de comentar que no té “ni idea” de qui va matar el Claudi. Dos dies a la setmana va a natació i ara també s’ha apuntat a teatre, una activitat que impulsa la Fundació.

Estar integrada en un entorn laboral dona satisfaccions a la Mireia i als seus pares, però també als seus companys de feina. “És enriquidor per a la persona, però també per a l’empresa”, diu l’Adela, de la Fundació. L’Elisabet hi està d’acord. “La feina que fa ella abans la feia una altra persona que no tenia la discapacitat”, exemplifica. Per a la família, que rebi uns ingressos és clau per assegurar la seva autonomia. “Treballar és la seva vida”, diu la seva mare. La Montse deixa un missatge clar: “No s’han de protegir. S’ha de deixar que es trobin amb situacions difícils i aprenguin a sortir-se’n. I se’n surten”.