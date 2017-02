Els drets socials centren les queixes que rep el Síndic

El 33% de les queixes que rep el Síndic són per temes relacionats amb les polítiques socials, com ara l'educació, la sanitat o els serveis socials. Aquest 2016, l'organisme n'ha rebut més de 3.400. Són dades de l'Informe del 2016 del Síndic que ha presentat aquest dimecres al Parlament i que l'any passat va tramitar més de 18.000 queixes i va iniciar 281 actuacions d'ofici.

Les queixes per una igualtat d'oportunitats en educació -com la segregació i assetjament escolar o la gestió dels centres educatius- representen el nombre més elevat de les que rep el Síndic, en total, més de 1.000 en aquest últim any. L' àmbit sanitari, sobretot queixes relacionades amb el col·lapse d'urgències, i els serveis socials han rebut entre 800 i 700 queixes. Segons l'informe del Síndic, hi ha moltes famílies que es "continuen trobant en una situació vulnerable" i un exemple d'això és que les queixes relacionades amb la situació de persones sense llar "han passat de 20 a 49".

Però una de les dades preocupants és el creixement de les queixes per discriminació que, tot i ser minoritàries, en aquest últim any s'han triplicat i han passat de 14 a 51. Un fet que des del Síndic de Greuges ho atribueixen al major coneixement que té la societat civil per defensar "la igualitat de drets i denunciar els fenomens xenòfobs", ha explicat el Síndic, Rafel Ribó.

En aquest sentit, Ribó ha explicat que troben a faltar "instruments legals per abordar aquesta situació" i donar resposta a les situacions d'emergència social. Així, el Síndic ha criticat els recursos que ha interposat el govern espanyol en lleis com la 24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica. Ribó també ha demanat que se simplifiquin els processos per accedir als ajuts per pobresa energètica, renda mínima d'inserció i de la llei de la dependència.

Precisament, sobre aquest tema, Ribó ha explicat que el nombre de queixes relacionades amb problemes per pagar la factura elèctrica es manté estable i ha demanat més coordinació i implicació entre les administracions i les companyies elèctriques, però sobretot, "fer una definició del que és la pobresa energètica" i ha posat d'exemple models com el de Bèlgica en els quals s'han adoptat mesures com la supressió d'impostos i taxes de tarifació, entre d'altres.

Queixes per agressions al territori

Per primera vegada, les queixes sobre polítiques territorials passen al segon lloc, amb més de 2.300 l'any 2016. En concret, es tracta de queixes relacionades amb agressions al territori com, per exemple, "el parc del Montseny o els plans urbanístics de Tossa de Mar i Pals", ha detallat Ribó. En aquest sentit, el Síndic ha advertit que seran "contundents per evitar les agressions al territori", ja que ha dit que "no hem après prou que un territori agredit és irreversible".

Per fer-hi front, Ribó ha demanat que el Parlament legisli de "manera més curosa i profunda" sobre aquest tema. "Cal preservar els espais naturals i també l'equilibri i la sosteniblitat dels barris", ha dit Ribó. L'informe també han registrat més de 800 queixes relacionades amb la contaminació acústica, és a dir, l'oci nocturn que afecta el dret al descans.

Alerta per una regressió democràtica

El Síndic també ha interceptat "senyals de regressió democràtica", un fet que atribueix directament als canvis legislatius a l'Estat, com poden ser la llei de seguretat ciutadana i la llibertat d'expressió. Ribó ha lamentat que el govern no compleixi els "estàndards europeus i tractats internacionals" que hauria de complir, perquè si no ho fa "estaria incomplint la democràcia".

En aquest sentit, el Síndic ha anunciat que el dies 3 i 4 d'abril es reunirà amb diferents representants de la Unió Europea a Barcelona per discutir sobre la "regressió de les llibertats i la democràcia".

Les queixes per la llengua són minoritàries, cosa que Ribó ho ha atribuït a què Catalunya té "un règim lingüístic modèlic". Per això, ha demanat "preservar-lo" i ha deixat clar que seria "un error introduir-lo en lluites partidistes".