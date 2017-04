Presó per a la dona detinguda per matar la seva companya sentimental al Raval

Una jutge de Barcelona ha enviat a la presó provisionalment la dona detinguda dissabte per matar la seva companya sentimental d'una ganivetada al pit al barri del Raval de Barcelona. Segons el Tribunal Superior de Justícia no hi havia cap denúncia prèvia per maltractaments, tot i que les discussions a la parella eren habituals.

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona investigarà la dona -de 53 anys i que en feia 10 que convivia amb la víctima- per un delicte d' homicidi. Dissabte va ser ella mateixa qui va donar l'avís als veïns, que van alertar la policia: "L'he matat! L'he matat!", hauria cridat. Els veïns havien avisat els Mossos i el Síndic de Greuges sobre les discussions freqüents de la parella, tot i que quan la policia es presentava a l'immoble les dues dones es negaven a atendre'ls.

L'homicidi no es qualifica de violència masclista, perquè la legislació actual en aquest àmbit només s’aplica davant del maltractament d’un home cap a una dona. L’Observatori contra la LGTBIfòbia i el col·lectiu Colega Madrid van emetre dissabte un comunicat conjunt per demanar una llei amb mesures de protecció i recursos similars a les víctimes de la violència masclista perquè el maltractament entre parelles de gais i lesbianes deixi de ser "invisible" i de "segona categoria".