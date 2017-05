“És molt trist haver de denunciar la teva família”

El 8 de febrer del 2016 l’Èric (nom fals) va denunciar un membre de la seva família per un delicte d’amenaces. En la sentència, el jutjat d’instrucció número 2 de Berga (Berguedà) considera provat que un dia d’agost del 2015 el seu tiet, el Jeroni (nom fals), va dirigir-se en públic a l’Èric al crit de “T’he de tallar el cap, t’he de tallar els ous”, i per aquest motiu el condemna a una multa de 140 euros per un delicte lleu d’amenaces.

El que la sentència no recull, i que sí que consta en l’informe que la policia va fer de l’incident, és el to homòfob dels insults, ja que també li diu “'maricón'”, entre altres insults, i acaba amenaçant-lo: “Ja t’agafaré, em fas fàstic des que tenies 5 anys”. L’Èric ho recorda des d’una cafeteria al barri de Sants. Ha baixat des de Berga fins a Barcelona per fer una prova en una agència de publicitat. Mentre fuma una cigarreta per calmar els nervis, explica el calvari que li ha suposat l’homofòbia present al seu entorn.

“Des que tinc ús de raó el meu tiet es dirigeix a mi com a "'maricón'”, lamenta l’Èric. L’episodi pel qual el va denunciar el 2016 va tenir lloc poc després que morís l’avi. “M’han criat els meus avis, la meva mare va ser dona maltractada i em va tenir amb 20 anys. Els meus tiets estaven enfadats per l’herència i va ser quan em va amenaçar de tallar-me el cap”, recorda. “És molt trist que en aquesta situació un nebot hagi de denunciar el seu tiet”, lamenta.

Buscar ajuda a Google

El primer que va fer l’Èric quan va veure que ja no podia suportar-ho més va ser recórrer al que tenia a mà, el buscador de Google: “Recordo que vaig buscar 'Com defensar-me de l’homofòbia'”. Aleshores va trobar la història de Jesús Tomillero, el primer àrbitre gai a Espanya que va sortir de l’armari i que va denunciar amenaces de mort per la seva orientació sexual. “Li vaig enviar un missatge a Facebook i ell em va trucar. Em va posar en contacte amb l’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, i em van animar a denunciar”, relata.

Des que el seu tiet va ser condemnat a 140 euros per amenaçar-lo de mort, l’Èric diu que l’ha deixat en pau. Tot i així, segueix evitant de trobar-se'l i, si el veu pel carrer, procura passar per llocs on hi hagi molta gent i que no el vegi. “He après que tant me faci, però em fa mal, jo vull el suport de la meva família. I estic desesperat per sortir del poble. No m’hi sento bé, estic en tensió. No és com a Barcelona, que si t’agafes de la mà no et mira ningú. A Berga són molt tancats”, lamenta l’Èric, que es mostra preocupat per l’agressió que fa poc van patir dos joves del poble després de fer-se un petó davant d’una discoteca. “De vegades sembla que anem a pitjor. A veure si comencem a avançar, que som al segle XXI”, reivindica.

Berga alça la veu contra l’homofòbiaEl cas de l’Èric és un dels que ha inclòs l’Observatori contra l’Homofòbia en el seu balanç anual, fet públic fa unes setmanes. La majoria de les incidències registrades són agressions (30,9%, el mateix percentatge que l’any anterior). Pugen també els casos d’odi i exaltació (que passen d’un 11,5 a un 13,1%) i també l’homofòbia a la família (d’un 2,7 a un 6%).