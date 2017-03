La tuberculosi arriba a mínims històrics a Barcelona però evidencia les desigualtats entre districtes

Una dada positiva i una de negativa. La tuberculosi ha arribat a mínims històrics pel que fa la seva taxa d'incidència a Barcelona i afecta 16,5 persones de cada 100.000 habitants. Fa 27 anys, el 1990, aquesta malaltia que afecta sobretot el sistema respiratori la patien 70 persones de cada 100.000. Ara bé, la dada que ha posat en alerta l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és l 'afectació desigual en funció del districte.

"Existeix una correlació directa entre la tuberculosi i la pobresa", ha afirmat Joan Artur Caylà, director de l'ASPB, que ha afegit que aquesta malaltia "és el millor indicador de desigualtat social". Així, Ciutat Vella registra 39 casos per cada 100.000 habitants, Sants-Montjuïc, 26; Sant Martí, 22; i Sant Andreu i Horta-Guinardó 18 cadascun. En canvi, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi només en registren 5 cadascun.

Les dades s'han fet públiques durant unes jornades per commemorar el trentè aniversari del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi, liderat per l'ASPB. La comissionada de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, ha demanat polítiques públiques que redueixin les desigualtats per frenar els contagis. La tuberculosi es contreu per via aèria, de manera que és important millorar les condicions d'amuntegament i insalubritat en les quals viuen molts dels afectats.

De fet, aquesta malaltia afecta més a grans ciutats que a la resta del territori. Els investigadors han conclòs que una de les causes que la incidència de la tuberculosi hagi baixat és que també ha disminuït la immigració, que és el col·lectiu que pateix més vulnerabilitat i viu en situacions més precàries. Caylà ha explicat, en aquest sentit, que gairebé la meitat dels 280 nous casos d'infecció del 2016 són immigrants, que en cap cas contrauen la malaltia simplement pel seu origen sinó per l'entorn on viuen.

En dades globals, Espanya és "el segon país, per darrere de Portugal, amb major taxa d'incidència de tuberculosi d'Europa Occidental", segons ha dit Caylà. Segons el director de l'ASPB, cal mantenir el sistema sanitari actual i els programes de control i facilitar l'accés a la sanitat de totes les persones, també dels immigrants en situació irregular.