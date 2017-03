“La tuberculosi és el millor indicador de desigualtat social”

La tuberculosi ha arribat a mínims històrics pel que fa a la seva taxa d’incidència a Barcelona i afecta 16,5 persones per cada 100.000 habitants. Fa 27 anys, el 1990, aquesta malaltia -que afecta sobretot el sistema respiratori- la patien 70 persones de cada 100.000. Ara bé, l’afectació desigual en funció del districte de la ciutat ha posat en alerta l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). “Hi ha una correlació directa entre la tuberculosi i la pobresa”, va afirmar ahir Joan Artur Caylà, director de l’ASPB, que va indicar que la malaltia “és el millor indicador de desigualtat social”. Així, Ciutat Vella registra 39 casos per cada 100.000 habitants, Sants-Montjuïc, 26; Sant Martí, 22; i Sant Andreu i Horta-Guinardó, 18 cadascun. En canvi, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi tenen una taxa de cinc casos per cada 100.000 habitants.

Les dades es van fer públiques ahir en la commemoració del 30è aniversari del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi, liderat per l’ASPB. La comissionada de Salut de l’Ajuntament, Gemma Tarafa, va demanar polítiques públiques que redueixin les desigualtats per frenar els contagis. La tuberculosi es contreu per via aèria, de manera que és important millorar les condicions d’amuntegament i insalubritat en les quals viuen molts dels afectats. Les condicions de vida precàries castiguen especialment els immigrants -quasi la meitat dels 280 casos d’infecció el 2016 van afectar aquest col·lectiu-, i és per això que l’Ajuntament va vincular també la menor incidència de tuberculosi al fet que la població immigrant hagi disminuït. L’ASPB va demanar, per això, facilitar l’accés a la sanitat de totes les persones, encara que estiguin en situació irregular. Espanya és el segon país, per darrere de Portugal, amb la taxa d’incidència de tuberculosi més alta d’Europa Occidental.