Els tumors cancerígens "segresten" cèl·lules sanes per fer metàstasi

Un equip d'investigació de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), liderat pel científic Xavier Trepat, ha descobert que les cèl·lules tumorals utilitzen el moviment de cèl·lules sanes per fer metàstasi, una causa desconeguda fins ara. Trepat ha definit la investigació, que publica avui la revista 'Nature Cell Biology', com un treball "contra dogma".

Les noves aportacions de Trepat consisteixen a definir el mecanisme que utilitzen les cèl·lules canceroses per escapar del tumor i expandir-se a altres zones del cos a través del "segrest" de fibroblastos, una cèl·lula sana que té la capacitat de moviment, segons informa l'agència Efe.

El tumor atreu els fibroblastos sans, que s'enganxen a les cèl·lules cancerígenes gràcies a dues proteïnes que actuen com "ganxos", i les arrosseguen fora del tumor, ha explicat Trepat. Encara que la interacció entre cèl·lules sanes i tumorals ja s'havia estudiat abans, sempre s'havia definit des d'un punt de vista químic, i aquesta és la primera vegada que es demostra que els fibroblastos utilitzen la força física per moure les cèl·lules cancerígenes.

La interacció entre les proteïnes que actuen de ganxo, la N-caderina i la e-caderina, no s'havia descobert fins ara, i "la majoria de científics pensava que no es podien unir", segons Trepat. Aquest descobriment és la principal aportació de la científica francesa Anna Labernadie, investigadora Juan de la Cierva en e l'IBEC i primera autora de l'estudi.

"Hem identificat aquest mecanisme en tumors molt diferents, la qual cosa ens fa pensar que pot ser general", ha apuntat Trepat, que ha explicat que les seves investigacions s'han fet en càncers de pulmó i de pell. El grup d'investigació ja ha creat una aliança amb la farmacèutica Ferrer i l'empresa 'Mind the Byte' per dissenyar inhibidors d'aquesta interacció i evitar així el procés de metàstasi.

El científic s'ha mostrat "optimista" davant la possibilitat de desenvolupar un tractament que interrompi la metàstasi, ja que és "el que mata el pacient", encara que ha recordat que "no hi ha una sola causa" de l'expansió del tumor pel cos.

L'equip de Trepat ha estat treballant quatre anys en aquesta investigació, que s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'equip del científic britànic Erik Sahai en el Francis Crick Institute i el finançament de l'Obra Social "la Caixa".

Anna Labernadie ha explicat que, al principi, Trepat no es va creure el seu descobriment per insòlit, i el científic català ha posat en valor la "persistència" de la seva col·laboradora, que va seguir reunint evidències científiques que corroboraven el seu hipòtesi. "Cada dia rebíem alertes d'altres articles que es publicaven sobre el tema per veure si algú publicava el descobriment abans que nosaltres", ha recordat Labernadie, que ha definit els últims quatre anys d'investigació com "estressants".

Encara que la investigació va finalitzar fa un any, la revista Nature Cell Biology va demanar més dades que reafirmessin els resultats abans de publicar l'article, unes dades que els científics han trigar un any més a recopilar.