El jutjat dona una última pròrroga de dos mesos al Parc de la UdG per evitar-ne la liquidació

El jutjat mercantil ha concedit una última pròrroga de dos mesos al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) per tancar un acord amb l'Estat i evitar la liquidació. Aquesta és la tercera vegada que el magistrat Hugo Novales suspèn la junta de creditors, tal i com havia demanat el parc. Com en les dues ocasions anteriors, l'advocada de l'Estat no s'hi ha oposat i això ha facilitat la suspensió. Ara bé, el magistrat ha renyat els responsables del Parc. "Les promeses que se m'han fet s'han incomplert sistemàticament, això no és seriós i estem com el primer dia, sense cap compromís real", ha declarat durant la vista.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha assegurat que és una "bona notícia" disposar de més temps i ha avançat que demanarà d'immediat una nova reunió amb el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernàndez, per acostar posicions i tenir més detalls de com s'ha de formalitzar l'acord.

Fa només 24 hores, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, havia declarat que en aquesta ocasió se sumarien a la petició del parc i demanarien conjuntament una nova pròrroga. Aquest matí als jutjats, però, l'únic que han demanat formalment posposar novament la vista ha estat l'advocat del parc i l'Estat s'ha limitat a no oposar-s'hi. Un gest que, tanmateix, ha facilitat que el jutge s'avingui a suspendre la vista per tercera vegada (ja ho va fer el 29 de setembre i el 10 de novembre).

El magistrat renya el Parc

El magistrat Hugo Novales no s'ha estat, però, de renyar durament els gestors del parc. Segons ha declarat dins la sala de vistes, considera que estan actuant de manera "poc seriosa" i ha demanat un "exercici de responsabilitat" als responsables del complex. "Aquest impàs no és gens agradable, la societat es mereix una altra cosa i hem d'acabar amb això", ha declarat. Per això, ha donat una pròrroga de dos mesos més (el dia encara s'ha de fixar) però ha avisat que és l'última. "Seré flexible però aquesta situació no es pot allargar més", ha sentenciat Novales, que lamenta que la situació és com la "del primer dia" i que no hi ha cap "compromís real" que el faci pensar que es pot arribar a tancar un conveni.

Un dels lletrats que representa el parc, Josep Pujolràs, ha fet un repàs dels passos que s'han fet en les darreres setmanes per arribar a un acord amb l'Estat i ha reconegut que encara queden per tancar alguns serrells. Entre d'altres, el Ministeri d'Hisenda veu com un "punt dèbil" l'acord pres per la Diputació de Girona i per la Generalitat per garantir les seves aportacions a través de la compra de part de dos edificis del Parc. La Diputació aportarà 6 MEUR i la Generalitat 5 MEUR, però l'Estat vol més garanties sobre com es farà aquest pagament que, per altra banda, ha d'autoritzar el Ministeri d'Hisenda perquè suposa un increment del deute públic. Per això, cal treballar per redactar una proposta de conveni on aquests aspectes quedin més clars. Pujolràs ha explicat que van enviar un document modificat a l'Agència Tributària fa una setmana però que encara no han rebut resposta.