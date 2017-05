Les universitats catalanes més grans alerten que estan "al límit" per falta de finançament

Cop sobre la taula per reclamar una millora del finançament. Els rectors de les universitats catalanes més antigues i més grans -la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)- han alertat aquest dilluns de l' infrafinçament que estan patint i han denunciat que "està posant en perill la seva excel·lència". Els tres rectors han denunciat que els centres estan "al límit" i han apostat per un model de finançament que garanteixi, "de base", les despeses corrents, nòmines i infraestructures. El cas és que, segons la rectora de la UAB, Margarita Arboix, el finançament base "no està garantit", perquè ni el manteniment de les infraestructures o el propi funcionament "es poden abordar amb el pressupost actual".

Per això, el rector de la UPC, Enric Fossas, ha demanat arribar a curt termini als 1.000 milions d'euros, 300 més dels que hi ha als comptes del 2017. Més endavant, a mig termini demanen que es doblin els voltant de 700 milions que estan rebent actualment. També han reclamat una nova formulació en el càlcul del finançament de la universitat.

El rector de la UB, Joan Elias, ha explicat que la denúncia l'han abanderat aquests tres centres perquè comparteixen "problemes" per l'antiguitat de les seves infraestuctures i per l'envelliment docent. En aquest sentit, ha defensat que no és un "acte contra ningú", sinó que és un crit d'alerta a la societat perquè "sigui conscient de la incidència de la universitat i la recerca". "El model de finançament de les universitats públiques està esgotat i s'ha tocat os als centres", ha insistit Elias.

Una altra de les reivindicacions és que el nou model de finançament hauria de dotar de més autonomia a les universitats perquè definissin la seva pròpia política, com en la contractació de personal. En aquest sentit, han alertat que si no es solucionen qüestions com l'envelliment dels docents i es facilita el relleu generacional sostingut en el temps, el sistema universitari català pot perdre la seva excel·lència.

Elias ha assegurat que per culpa de l' envelliment de personal docent s'està perdent l'aportació de "noves idees" del talent jove i Arboix ha recordat que "no es pot fer innovació sense invertir". "Mentre a Catalunya s'han disminuït els recursos, països com Itàlia o Portugal els han augmentat", ha insistit.

Com exemple, han recordat que a Catalunya el 2013 la inversió per estudiant era de 6.354 euros, mentre que Suècia va ser de 18.768 euros i a Irlanda, de 13.362 euros.